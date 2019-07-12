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11 июля 19, 21:25
Рада приняла новый избирательный кодекс
Рада
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Законопроект, предусматривающий выборы по открытым спискам с проходным барьером 5%, принят. Мажоритарные округа отныне в прошлом.

Сегодня, 11 июля, Верховная Рада приняла новый избирательной кодекс с открытыми списками и проходным барьером на уровне 5%: за это проголосовали 230 народных депутатов.

Рада рассмотрела все 4568 правок. Ни одна не поддержана.

"В редакции первого чтения был проголосован избирательный порог 4 процента. После консультаций с фракциями и группами рабочая группа приняла решение поддержать ту поправку, которая меняет избирательный барьер на 5 процентов. Эта поправка была учтена", - сказал глава рабочей группы по разработке Избирательного кодекса депутат Александр Черненко с трибуны парламента, сообщает Укринформ.

Новый кодекс предусматривает персонифицированное голосование - те самые открытые списки кандидатов. Такая схема выборов потребуют имплементации региональных избирательных округов. На партийных съездах будут утверждать общенациональный список.

На выборах мэров предлагается применить систему абсолютного большинства, а на выборах депутатов сельского/поселкового совета/горсовета (в городах, где избирателей менее 90 000)/райсовета - систему относительного большинства в многомандатных округах.

По новому кодексу, будет 27 избирательных округов (плюс-минус совпадают с областями): крымский округ вольется в херсонский, Киев разделят на два, и также отдельный округ будет в Днепре.

Кодекс вступит в силу в 2023 году, то есть со следующих плановых парламентских и президентских выборов.

Кроме того, предусмотрена интернет-процедура изменения места голосования. 

7 ноября 2017 года Рада поддержала за основу законопроект №3112-1 о проекте избиркодекса. Основные его пункты: открытые списки и проходной барьер на уровне 4%. 29 мая комитет Рады одобрил проект нового избиркодекса. В ЦИК заявили о критической ситуации с предстоящими выборами.
liga.net
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