Сегодня Петра и Павла: приметы, традиции и что нельзя делать

Согласно Библии, первые святые первоверховные апостолы Петр и Павел приняли мученическую смерть 29 июня по юлианскому календарю. Петр был распят головой вниз, а Павел, будучи римлянином, был приговорен к отсечению головы.

В этот день принято прославлять духовную твердость Петра и разум Павла. Для православных христиан дата праздника - 12 июля, а для католиков - 29 июня.

С Петра и Павла наступает самая сильная жара, а дни становятся короче.



