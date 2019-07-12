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12 июля 19, 10:27
Сегодня Петра и Павла: приметы, традиции и что нельзя делать
Петра, Павла
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12 июля православные христиане отмечают праздник в память о святых апостолах.
Праздник Петра и Павла: история и традиции

Согласно Библии, первые святые первоверховные апостолы Петр и Павел приняли мученическую смерть 29 июня по юлианскому календарю. Петр был распят головой вниз, а Павел, будучи римлянином, был приговорен к отсечению головы. 

В этот день принято прославлять духовную твердость Петра и разум Павла. Для православных христиан дата праздника - 12 июля, а для католиков - 29 июня.

С Петра и Павла наступает самая сильная жара, а дни становятся короче.

Праздник Петра и Павла: что нельзя делать, а что - нужно:

  • - Многих также интересует, можно ли жениться на Петра и Павла. Согласно традициям, венчаться нельзя, а расписаться - можно. Однако если праздник приходится на среду или пятницу (а в 2019 - это пятница). то он включается в Петров пост и является постным. А на пост, в народе говорят, свадьба будет "пустой"
  • - Нельзя ссориться, ругаться или думать плохие вещи
  • - На Петра и Павла лучше не заниматься тяжелым трудом, если нет крайней необходимости
  • - В этот день не принято устраивать шумные застолья
  • - В народе также считают, что на Петра и Павла нельзя отдыхать на воде - можно утонуть. Эти святые покровительствуют рыбакам, поэтому рыболовы в этот день за добычей не выходили, а освящали воду и умывались родниковой водой

День Петра и Павла: приметы:


  • - На Петра и Павла начинали готовиться к сенокосу
  • - Если кукушки не куют за неделю до Петрова дня - к ранней зиме. Если кукушка кукует неделю или две после Петрова дня - к поздней зиме
  • - Дождь на Петра и Павла - урожай будет щедрым, особенно жита, но сено - жестким
  • - На Петров день - колос, на Ильин - колоб
  • - Если натерла просо с ложку, то будет и в ложке
  • - С этого дня с деревьев начинают опадать листья
  • - Увидеть рассвет на Петра и Павла - к удаче на весь год
  • - Если хлеба уродились, то ни Петр, ни Павел урожай не отнимут
  • - Если на Петров день сильная жара, то на Рождество будет суровый мороз
kp.ua
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