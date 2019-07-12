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Новости
Украина
12 июля 19, 13:32
ОП и Кремль о первом контакте Зеленского с Путиным
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Пресс-секретарь Путина уклонился от ответа на вопрос, остался ли он доволен состоявшимся разговором

Разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным продолжался около 20 минут и носил "достаточно прагматичный характер". Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он считает, что важен сам факт первого контакта Зеленского с Путиным.

Отвечая на вопрос, доволен ли Путин состоявшейся беседой, Песков сказал: "Вряд ли нужно обсуждать сейчас эмоциональные оттенки и тональности, не для этого был разговор. Сам факт первого общения президентов России и Украины очень важен".

"Что касается атмосферы разговора, это был первый ознакомительный разговор двух президентов - они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было", - сказал представитель Кремля.

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По его словам, "разговор носил достаточно прагматичный характер".

В Офисе президента Владимира Зеленского подтвердили информацию о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте президента.

"11 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - сказано в сообщении.

В ОП отметили, что ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. "Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ", - добавили на Банковой.

Также стороны обсудили продолжение переговоров в нормандском формате.
liga.net
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