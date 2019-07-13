Освобожденный Литвинов рассказал о пребывании в колониях РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил 13 июля после освобождения из Диканевской исправительной колонии в Харькове.

"Проводили пытки следователи, прокуроры и высшие люди, которые находятся в Москве у Путина. ... Хочу сказать, что Путин - это нехороший человек. И пытали, и издевались, и унижали и все, что можно было", - заявил Литвинов.

"Я ничего хорошего там так и не увидел, все было больно и жестоко", - добавил он о своем заключении в РФ.

Литвинов поблагодарил Зеленского за помилование, а общественность и СМИ - за поддержку.



