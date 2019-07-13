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Украина
13 июля 19, 14:02
Освобожденный Литвинов рассказал о пребывании в колониях РФ
Литвинов
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Помилованный политзаключенный Кремля Сергей Литвинов, которого после передачи из России более 4 месяцев удерживали в колонии Харькова, заявил о пытках во время пребывания в колониях Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил 13 июля после освобождения из Диканевской исправительной колонии в Харькове.

"Проводили пытки следователи, прокуроры и высшие люди, которые находятся в Москве у Путина. ... Хочу сказать, что Путин - это нехороший человек. И пытали, и издевались, и унижали и все, что можно было", - заявил Литвинов.

"Я ничего хорошего там так и не увидел, все было больно и жестоко", - добавил он о своем заключении в РФ.

Литвинов поблагодарил Зеленского за помилование, а общественность и СМИ - за поддержку.
censor.net.ua
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