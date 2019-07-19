Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.01
USD
25.74
RUB
0.41
EUR
28.92
USD
25.73
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
15 июля 19, 12:58
У Порошенко есть кандидатура премьера
Порошенко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В следующем составе парламента, который будет сформирован после выборов 21 июля, партия "Европейская Солидарность" будет прежде всего отстаивать стратегические интересы украинского народа, защищать европейские и евроатлантические перспективы нашего государства.

В следующем составе парламента, который будет сформирован после выборов 21 июля, партия "Европейская Солидарность" будет прежде всего отстаивать стратегические интересы украинского народа, защищать европейские и евроатлантические перспективы нашего государства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом в эфире телеканала ICTV заявил лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Европейская Солидарность" имеет одного надежного союзника, союз с которым мы точно никогда не нарушим - это украинский народ. Программа, цель, ради которой мы идем в парламент, абсолютно четкая - защитить будущее Украины, защитить перспективы европейской и евроатлантической интеграции. Причем это не просто лозунг, не месседж в социальных сетях - это четкая задача. В 2023 году должны быть представлены заявки на членство в Евросоюзе, план действий по членству в НАТО. В декабре этого года мы должны включить этот вопрос в повестку дня саммита НАТО", - отметил Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" подчеркнул, что партия идет в Верховную Раду не ради должностей, а для защиты европейского пути Украины, при этом команда готова взять на себя ответственность на любом сложном направлении государственного управления, в частности, возглавить правительство - заявил Порошенко.

Читайте также: ЦИК ОПУБЛИКОВАЛА ФОТО ВСЕХ КАНДИДАТОВ-МАЖОРИТАРЩИКОВ

У "Европейской Солидарности" есть кандидатура премьера. Она достойна с моей точки зрения. Это лучшая кандидатура, и мы готовы будем ее предложить после того, как будет определен состав Верховной Рады", - сообщил Порошенко.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Вакарчук назвал основную ошибку Порошенко
Начато расследование против Порошенко по заявлению Портнова
Как Порошенко переоформлял офшоры: Портнов показал документы
Порошенко сделал рокировку, а Зеленский повалил фигуры
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Законы о выборах нужно менять
noimageНа Донбассе военный подорвался на мине
noimageЗеркаль пояснила, зачем все эти затяжные суды ООН против РФ
noimageНастал момент для конструктивного вклада всех сторон, - Маас
noimageКонгресс США готовит новые санкции против России
Лента новостей