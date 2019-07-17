Выборы.Сегодня - последний день для смены места голосования

Органы ведения Госреестра избирателей завтра, 16 июля, перестают принимать заявления от граждан о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса на внеочередных парламентских выборах. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного реестра избирателей.

"В случае временного изменения места голосования в пределах соответствующего одномандатного избирательного округа, избиратель имеет право голоса как в общегосударственном многомандатном так и в соответствующем одномандатном избирательном округе", - отмечается в сообщении.

Заявление о временном изменении места голосования необходимо подать не позднее, чем за пять дней до дня голосования на внеочередных выборах народных депутатов - до 15 июля 2019 года включительно.

Для изменения места голосования граждане должны прийти в отдел ведения Госреестра избирателей, написать заявление и предъявить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины (паспорт).

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Досрочные выборы в Раду состоятся 21 июля 2019 года.

Больше информации о том, как проверить себя в Госреестре и сменить место голосования можно узнать тут.