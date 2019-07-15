Зеленский издал указ про День Независимости: что будет?

В указе №513/2019, как и обещал ранее президент, среди планируемых торжественных мероприятий не упомянут военный парад.

Президент дал поручение Кабинету министров разработать план мероприятий для празднования Дня независимости. В частности, обеспечить трансляцию циклов тематических теле - и радиопередач, художественных и документальных фильмов. Зеленский поручил Кабмину обеспечить финансирование расходов на организацию и проведению мероприятий.

Что может войти в перечень событий 23-24 августа?

23 августа 2019 года, в День Государственного Флага Украины, в Киеве, других населенных пунктах, заграничных дипломатических учреждениях Украины пройдет официальная церемония торжественного поднятия Государственного Флага Украины.

24 августа 2019, в День Независимости Украины пройдут торжественные мероприятия в Киеве и других населенных пунктах по случаю Дня Независимости Украины с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, народных депутатов Украины, представителей иностранных государств, международных организаций, духовенства, общественности.

Будут организованы церемонии возложения цветов к памятникам и памятным знакам, местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников операции объединенных сил, антитеррористической операции, меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Предусмотрено проведение тематических научных, научно-практических конференций, круглых столов, посвященных 28-й годовщине провозглашения в 1991 году независимости Украины, а также информационно-образовательных и патриотически-воспитательных мероприятий, направленных на распространение знаний о событиях и персоналиях многовековой истории украинского государства, воспитания уважения к государственным символам Украины.

Кроме того, президент поручил Министерству иностранных дел обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями праздника. Областным и Киевской городской государственным администрациям поручено разработать планы мероприятий по подготовке и празднованию Дня независимости.

Зеленский поручил также правоохранительным органам обеспечить безопасность гражданам во время проведения праздника.

Напомним, 9 июля Владимир Зеленский записал видеообращение, где озвучил идею отказаться в День Независимости-2019 от помпезного и недешевого военного парада. Сэкономленные на параде деньги президент пообещал выделить военным в качестве премий. Сумма была озвучена солидная - 300 миллионов гривен. Таким образом в Офисе президента решили дополнительно позаботиться о солдатах срочной службы, курсантах, сержантах, офицерах, и обязательно - военных, которые выполняют задачи в зоне проведения ООС.

Решение Зеленского вызвало противоречивую реакцию, мнения разделились. В частности, Петр Порошенко назвал идею отменить парад "недальновидной", а Парубий призвал военных выйти на парад вопреки решению Зеленского.