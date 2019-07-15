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Новости
Украина
15 июля 19, 21:08
Моряки внесены в списки на обмен, - Денисова
Людмила Денисова
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Ранее в МИД РФ заявили, что обсуждают с Украиной вопрос о возможном обмене 24 украинских моряков

Украина включила военнопленных моряков, содержащихся в РФ, в списки удерживаемых лиц, которыми намерены обменяться омбудсмены Украины и РФ Людмила Денисова и Татьяна Москалькова. 

Об этом сообщила Денисова, передает Интерфакс-Украина.

"Военнопленные моряки у нас есть в списках. Сейчас осуществляем верификацию списков РФ и вносим наши уточнения относительно ситуации, какова стадия судебного процесса. А моряки, конечно, в списках", - сказала Денисова.

Ранее в МИД РФ заявили, что обсуждают с Украиной вопрос о возможном обмене 24 украинских моряков.

Сегодня, 15 июля, в Киеве Денисова провела переговоры с Москальковой об освобождении украинских узников РФ (в том числе на территории временно оккупированного Крыма) и арестованных в Украине россиян.

Читайте также: Денисова едет в Москву, чтобы посетить суд над пленными моряками 
liga.net
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