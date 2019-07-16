Зеленский рассказал о ДТП и раскрыл тайну желтых браслетов

Как выяснили журналисты, заявление «Зе» было опубликовано на сранице главы государства в Facebook.

По словам Владимира Зеленского, если работники УГО, которые ехали на микроавтобусе в Киев, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, они будут привлечены к ответственности.

Он также объяснил, как президентский кортеж передвигается по Украине.

«Во время передвижения президента дорогами Украины едет 2 автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий ‒ с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает „мигалок“ и другие... Президент ‒ такой же участник движения, как и все», ‒ отметил Зеленский.

Свой пост президент завершил раскрытием тайны пресловутых желтытх браслетов. По его словам, на них указаны фамилии пленных украинских моряков.

«Буду носить их до тех пор, пока не вернем ребят домой», ‒ подчеркнул «Зе».

Как сообщалось, Кортеж Зеленского попал в ДТП.