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21 сентября 19, 10:46
Рождество Пресвятой Богородицы: приметы и запреты
Рождество Пресвятой Богородицы
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Рождество Пресвятой Богородицы или Вторая пречистая - большой христианский праздник

Рождество Пресвятой Богородицы или Вторая пречистая - большой христианский праздник. Православные отмечают появление на свет Девы Марии в семье праведных Иоакима и Анны 21 сентября.

Считается, что у пары из Иерусалима - Иоакима и Анны - долгое время не было детей. В скорби они молились. И однажды им было видение: "Господь внял молитве твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире". И спустя 9 месяцев Анна родила девочку, ее назвали Марией. Супруги дали обет посвятить своего ребенка Богу и отдали ее в храм для служения до совершеннолетия. А став взрослой, Мария вышла замуж за Иосифа и родила Спасителя.

Традиции Рождества Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы считается среди верующих очень радостным днем. Во время этого праздника не принято тяжело трудиться и убирать в доме. Также православным стоит помнить и о соблюдении поста. Не заниматься тяжелым физическим трудом, а еще под запретом была генеральная уборка в доме. В этот день нельзя ссориться, думать дурное или кричать.

На Вторую пречистую обязательно нужно сходить в церковь и помолиться и сходить в церковь. Женщины, которые не могут забеременеть, на этот праздник просят Деву Марию о ребенке, легких родах.

Также к Богородице обращаются, чтобы та даровала семейное счастье и хороший урожай.

21 сентября женщины обычно украшают иконы Богородицы калиной и поздними цветами. А в старину - пекли хлеб с буквами Р и Б (Рождество Богородицы) и угощали им всех, кто заходил в дом. Хозяйки обязательно готовили грибной или рыбный суп, пироги.

Калину в этот день принято заготавливать впрок, считается, что "Як вип’єш калини на Пречисту, від усякої хворі будеш чистий".

Приметы на Рождество Пресвятой Богородицы

- Туман утром - октябрь будет дождливый, быстро рассеивается - погода будет переменчивой

- Если пошел дождь, то он будет лить он еще 40 дней, а зима будет холодной и ранней 

- Яркое солнце высушило росу - зима грядет малоснежная

- Если в этот праздник ясный день — такая же погода будет до конца октября 

- Если утром небо ясное, чистое и видны звезды - жди скорых холодов, но без дождей 

- Пришла Пречистая – на дереве чисто, а придет Покрова – на дереве голо - Пречистая – картофель чистый 

- Если на Рождество Богородицы ясно, то такая погода сохранится и до конца октября 

- "Перша Пречиста жито засіває, друга – дощем поливає, а третя – снігом покриває" 

 - Если умыться речной водой до восхода солнца, то незамужнюю девушку обязательно посватают в этом году. А женщина никогда не потеряет красоты 

- В этот день сжигали старую одежду и обувь, чтобы отвести от себя сглаз и болезни 

- Если женщина будет давать милостыню всем просящим, что Богородица дарует ей достаток в доме
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