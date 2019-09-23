Рождество Пресвятой Богородицы: приметы и запреты

Рождество Пресвятой Богородицы или Вторая пречистая - большой христианский праздник. Православные отмечают появление на свет Девы Марии в семье праведных Иоакима и Анны 21 сентября.

Считается, что у пары из Иерусалима - Иоакима и Анны - долгое время не было детей. В скорби они молились. И однажды им было видение: "Господь внял молитве твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире". И спустя 9 месяцев Анна родила девочку, ее назвали Марией. Супруги дали обет посвятить своего ребенка Богу и отдали ее в храм для служения до совершеннолетия. А став взрослой, Мария вышла замуж за Иосифа и родила Спасителя.

Традиции Рождества Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы считается среди верующих очень радостным днем. Во время этого праздника не принято тяжело трудиться и убирать в доме. Также православным стоит помнить и о соблюдении поста. Не заниматься тяжелым физическим трудом, а еще под запретом была генеральная уборка в доме. В этот день нельзя ссориться, думать дурное или кричать.

На Вторую пречистую обязательно нужно сходить в церковь и помолиться и сходить в церковь. Женщины, которые не могут забеременеть, на этот праздник просят Деву Марию о ребенке, легких родах.

Также к Богородице обращаются, чтобы та даровала семейное счастье и хороший урожай.

21 сентября женщины обычно украшают иконы Богородицы калиной и поздними цветами. А в старину - пекли хлеб с буквами Р и Б (Рождество Богородицы) и угощали им всех, кто заходил в дом. Хозяйки обязательно готовили грибной или рыбный суп, пироги.

Калину в этот день принято заготавливать впрок, считается, что "Як вип’єш калини на Пречисту, від усякої хворі будеш чистий".

Приметы на Рождество Пресвятой Богородицы