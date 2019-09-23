Сенатор США: Украина боялась игнорировать требования Трампа

Президент США Дональд Трамп выдвигал требования президенту Владимиру Зеленскому через своего адвоката Рудольфа Джулиани.

Об этом у себя в Twitter сообщил сенатор-демократ Крис Мерфи, который недавно побывал в Украине и встретился с Зеленским.

По его словам, он обсудил с президентом Украины неожиданное прекращение помощи США и "неуместные требования", которые передавали представители Трампа.

"Очевидный вопрос, который задавали в Киеве, связаны ли эти две вещи. В ходе нашей встречи Зеленский явно не связывал их, но он был очень обеспокоен из-за прекращения помощи и очень информирован о разговорах, которые Руди Джулиани вел с его командой", — рассказал сенатор.

Мерфи отметил, что посоветовал Зеленскому игнорировать требования представителей Трампа. По его словам, президент Украины с этим согласился.

При этом сенатор добавил, что не знает, какие именно это были требования.

"Но мне было понятно, что украинские чиновники обеспокоены последствиями игнорирования требований Джулиани", — написал он.

По словам Мерфи, Конгресс США не может игнорировать ситуацию, когда президент через своего официального представителя просит правительство иностранного государства "накопать" грязь о его политических оппонентах.

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Напомним, 20 сентября Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение военной помощи Украине.

Также в США три комитета Палаты представителей начали "масштабное расследование" о возможных попытках президента Дональда Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани оказывать давление на украинскую власть, чтобы она способствовала переизбранию Трампа на президентских выборах в 2020 году.

Ранее адвокат Трампа Рудольф Джулиани сначала признал, а потом отрицал, что просил Украину провести расследование в отношении Джо Байдена.

Как сообщало издание The Washington Post, Дональд Трамп пытается заставить президента Украины Владимира Зеленского продолжить расследование против компании Burisma, где работал сын его ключевого соперника на выборах Джо Байдена.

Очередные президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. Они станут 59-ми в истории Соединенных Штатов.