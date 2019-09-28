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Новости
Украина
27 сентября 19, 20:22
В НАБУ сообщили, ведут ли расследование против сына Байдена
Байден с сыном Хантером
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В Бюро подчеркнули, что изменения, произошедшие в составе правления компании Burisma Limited, не являются и никогда не были предметом их расследования

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует дело против экс-министра экологии Николая Злочевского, который является бенефициаром компании Burisma Limited, но никогда не вело расследования против Хантера Байдена, который работал в этой компании. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ на своей странице в Facebook.

"Расследование касается выдачи специальных разрешений на пользование недрами ряду предприятий, учредителем которых является Burisma, и охватывает период с 2010 по 2012 годы. Изменения, произошедшие в составе правления компании Burisma Limited, которые сейчас стали объектом внимания международного сообщества, состоялись только в мае 2014 года, поэтому не являются и никогда не были предметом расследования НАБУ", — сказано в сообщении.

В Бюро подчеркнули, что проверка деятельности членов правления частных компаний в периоды, которые не имеют отношения к охватываему периоду возможного совершения уголовного преступления, не является их задачей.

Как сообщалось, Конгресс США официально начал процедуру импичмента Трампа из-за его возможного давления на Зеленского.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что Дональд Трамп пытается заставить президента Украины Владимира Зеленского продолжить расследование против компании Burisma, где работал сын его ключевого соперника на выборах Джо Байдена, используя давление, в частности в вопросе предоставления военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдене, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Ранее Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года.
Delo
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