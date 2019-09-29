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Новости
Украина
29 сентября 19, 13:30
Снайпер "ЛНР" с позывным Скрипач ликвидирован на Донбассе.
Андрей Куцкий,
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На Донбассе уничтожен террорист, уроженец Одессы Андрей Куцкий, который выполнял функции оператора БПЛА и снайпера в так называемом 1-м АК российских наемников.
На Донбассе уничтожен террорист, уроженец Одессы Андрей Куцкий, который выполнял функции оператора БПЛА и снайпера в так называемом 1-м АК российских наемников.

Об этом сообщает блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

По данным сайта "Миротворец", Куцкий принимал участие в боевых действиях с 12.01.2015 в качестве старшего сержанта взвода связи ОМБ "август". Использовал псевдоним Андрей Милославский.


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