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Новости
Украина
29 сентября 19, 18:35
СМИ заподозрили Волкера в лоббизме в Украине
Волкер
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Волкер выступал за усиление военной помощи Украине и поставки ей летального оружия практически сразу после того, как был назначен спецпредставителем.
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер мог лоббировать интересы компании Raytheon Company, которая занимается производством противотанковых ракетных комплексов Javelin, пишет Корреспондент со ссылкой на Politico. 

Волкер числился в лоббистской компании BGR Group и научно-исследовательском институте McCain Institute, которые имели финансовые связи с Raytheon Company и предоставляли ей лоббистские услуги.  

По данным издания, Волкер выступал за усиление военной помощи Украине и поставки ей летального оружия практически сразу после того, как был назначен спецпредставителем. Он также поддерживал поставки Украине комплексов Javelin.

Politico пишет, что из-за возможных связей Волкера с Raytheon Company могут возникнуть вопросы к бывшему спецпредставителю Госдепа по Украине.

Напомним, что ранее телеканал CNN со ссылкой сразу на три источника сообщил об отставке спецпредставителя Госдепа по Украине.  

Он написал заявление через день после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, которая касается телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа.   

Курт Волкер был назначен на должность спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины 7 июля 2017 года.
bigmir.net
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