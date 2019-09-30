Враг за сутки 26 раз нарушил режим прекращения огня

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов позиций Объединенных сил:

- трижды неподалеку от Новотроицкого - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- трижды вблизи Павлополь - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- по два раза неподалеку от Водяного и Талаковки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- вблизи Пищевика - из ручного противотанкового гранатомета;

- неподалеку от Песков - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

- вблизи Опытного, Авдеевки, Невельского - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

- дважды неподалеку от Травневого - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- вблизи Луганского - из миномета калибра 120 мм;

- неподалеку от Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

- вблизи Крымского - из миномета калибра 82 мм, вооружения БМП, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку от Новгородского - из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

- дважды вблизи Луганского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку от Хутора Вильный - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- в районе Золотого - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- вблизи Новотошковского - из вооружения БМП, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Новотроицкого - из стрелкового оружия;

- вблизи Водяного - из миномета калибра 82 мм, а также вооружения БМП и стрелкового оружия.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сообщили в прес-центре ОС.