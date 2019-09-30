Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.46
USD
24.19
RUB
0.38
EUR
26.44
USD
24.18
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
30 сентября 19, 09:50
Враг за сутки 26 раз нарушил режим прекращения огня
ООС
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
29 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов позиций Объединенных сил:

- трижды неподалеку от Новотроицкого - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- трижды вблизи Павлополь - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- по два раза неподалеку от Водяного и Талаковки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Пищевика - из ручного противотанкового гранатомета;
- неподалеку от Песков - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Опытного, Авдеевки, Невельского - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

- дважды неподалеку от Травневого - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Луганского - из миномета калибра 120 мм;
- неподалеку от Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Крымского - из миномета калибра 82 мм, вооружения БМП, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Новгородского - из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Луганского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Хутора Вильный - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- в районе Золотого - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Новотошковского - из вооружения БМП, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Читайте также: Снайпер террористов "ЛНР" с позывным Скрипач ликвидирован на Донбассе. ФОТО

"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:
- неподалеку от Новотроицкого - из стрелкового оружия;
- вблизи Водяного - из миномета калибра 82 мм, а также вооружения БМП и стрелкового оружия.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сообщили в прес-центре ОС.
censor.net.ua
Ещё по теме:
На Донбассе военный подорвался на мине
За минувшие сутки 8 раз обстреляли позиции ОС: ранен боец
Зеленский сделал серьезную перестановку в командовании ВСУ
Эскалация на Донбассе: погибли четверо украинских военных
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Ясько об опыте общения с россиянами:Я сняла три фильма о КГБ
noimageЧто происходит на границе с РФ в Донбассе, сообщила ОБСЕ
noimageГлава делегации в ПАСЕ начертила красную линию для Киева
noimageВ Украине зафиксировали землетрясение
noimageВ Умани горел жилой дом: спасли пять хасидов. фото
Лента новостей