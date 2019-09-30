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Новости
Украина
30 сентября 19, 11:52
Ясько об опыте общения с россиянами:Я сняла три фильма о КГБ
Елизавета Ясько
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Нардеп от фракции Слуга народа говорит, что при общении с делегатами из РФ будет принцип: "Если нас троллят, мы не должны троллить в ответ"

Новая глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько утверждает, что "знает, как общаться" с россиянами во время будущих стычек на заседаниях Ассамблеи и в комитетах. О методе она рассказала Левому берегу.

По ее мнению, отказываться от общения с ними неправильно: "Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит". При этом Ясько уверяет, что она сама и другие делегаты готовы противостоять россиянам в ПАСЕ.

"Я за свою жизнь сняла три документальных фильма о КГБ; общалась с огромным количеством российских дипломатов, политиков. А еще я училась в Москве, кстати... Окончила МГУ, была там в самое интересное время – в 2013–2014 годах. Меня там, мягко говоря, не всегда воспринимали нормально. Я знаю, как с этими людьми общаться и считаю это, наоборот, только плюсом", - пояснила она.

По словам главы делегации Украины, нужно "на весь мир, на всю Европу говорить о том, что нам нужно ПАСЕ реформировать": добиться того, чтобы Россия выполнила все условия по достижению мира. "Если будет выполнена часть, это тоже прогресс", - резюмировала она.

25 июня 2019 года ПАСЕ позволила делегации РФ вернуться в Ассамблею. Тогдашний глава МИД назвал это "предательством со стороны Европы".

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liga.net
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