Ясько об опыте общения с россиянами:Я сняла три фильма о КГБ

Новая глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько утверждает, что "знает, как общаться" с россиянами во время будущих стычек на заседаниях Ассамблеи и в комитетах. О методе она рассказала Левому берегу.

По ее мнению, отказываться от общения с ними неправильно: "Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит". При этом Ясько уверяет, что она сама и другие делегаты готовы противостоять россиянам в ПАСЕ.

"Я за свою жизнь сняла три документальных фильма о КГБ; общалась с огромным количеством российских дипломатов, политиков. А еще я училась в Москве, кстати... Окончила МГУ, была там в самое интересное время – в 2013–2014 годах. Меня там, мягко говоря, не всегда воспринимали нормально. Я знаю, как с этими людьми общаться и считаю это, наоборот, только плюсом", - пояснила она.

По словам главы делегации Украины, нужно "на весь мир, на всю Европу говорить о том, что нам нужно ПАСЕ реформировать": добиться того, чтобы Россия выполнила все условия по достижению мира. "Если будет выполнена часть, это тоже прогресс", - резюмировала она.

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