Глава "Слуги народа" написал заявление об увольнении

Партия Слуга народа в конце октября соберется на съезд, на котором будет обсуждаться смена главы партии. Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина сообщил первый заместитель главы фракции Слуга народа в Верховной Раде Александр Корниенко.

"В конце октября будет съезд. Среди запланированных вопросов - смена главы партии. Накопились вопросы разные, которые надо срочно провести. Есть юридические вопросы. У нас есть заявление главы партии о том, что он хочет сложить полномочия. Такое заявление может принять только съезд партии", - сказал Корниенко.

Он также добавил, что на съезде планируют усовершенствовать устав партии.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал заявление об отставке Александра Данилюка с должности секретаря СНБО.

На прошлой неделе в Офисе президента сообщили, что Данилюк написал заявление перед началом визита Зеленского в США. Президент рассмотрит его по возвращени. До тех пор он остается на своей должности. Одной из причин решения Данилюка СМИ называют конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Данилюк занимал должность секретаря СНБО с 28 мая этого года.