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Украина
1 октября 19, 13:27
Разумков подтвердил, что покидает свой пост
Разумков
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на его должность председателя партии "Слуга народа" выберут другого человека.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время брифинга после заседания согласительного совета.

"Мы об этом говорили ранее, что, пожалуй, не очень корректно, когда председатель парламента сразу является председателем партии. Я думаю, что будут изменения в партии, в руководстве партии - это моя позиция, мной было предложено. Я думаю, что будет меняться и устав партии и, возможно, я буду занимать другую должность в партийной структуре. Но для эффективного развития партийной структуры нужно много времени. К сожалению, у председателя Верховной Рады его недостаточно. Поскольку в следующем году будут местные выборы, это очень большой вызов и я думаю, что на должность председателя партии будет избран человек, который эффективно будет заниматься именно этим вопросом", - заявил Разумков.

Он отметил, что вопрос, кто будет занимать его место в партии - будет решать съезд, который может состояться в конце этого месяца или в следующем.

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На вопрос журналистов о том, будет ли также слагать полномочия Давид Арахамия с должности председателя фракции партии "Слуга народа", Разумков ответил: "У меня нет такой информации. Я думаю, что вам нужно обратиться к фракции "Слуга народа", но я не уверен, что они это подтвердят".
censor.net.ua
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