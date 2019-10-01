Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.46
USD
24.19
RUB
0.38
EUR
26.74
USD
24.54
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
1 октября 19, 18:46
Национальный банк был, есть и будет независимым - Зеленский
Национальный банк
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет поддерживать институциональную независимость Национального банка Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

В Национальном банке завершилась встреча Президента Украины Владимира Зеленского, Премьер-министра Алексея Гончарука и команды финансово-экономического блока Правительства с сотрудниками регулятора.

Обращаясь к работникам центробанка, президент говорил об институциональной независимости Национального банка.

"Мы за то, чтобы Национальный банк был, есть и будет независимым", - сообщил Зеленский.

Со своей стороны Глава НБУ Яков Смолий отметил, что для того, чтобы сделать устойчивый экономический рост реальностью, всем, кто собрался сегодня в этом зале, нужно объединить усилия.

По словам Смолия, Нацбанк будет в дальнейшем работать для того, чтобы снизить темпы роста цен в Украине и возобновить кредитование.

"И у нас есть видение, что делать в дальнейшем. Сейчас мы работаем совместно с финансовыми регуляторами и участниками рынка над Стратегией развития финсектора до 2025 года, которая станет ориентиром для нашего сотрудничества по осуществлению реформ в будущем", - заявил глава НБУ.

Напомним, во время избирательной кампании в штабе Владимира Зеленского заявляли, что прежде чем принимать решение о кадровой политике в Национальном банке, необходимо провести аудит реформ банковского сектора.
censor.net.ua
Ещё по теме:
"Надо поговорить?" Зеленский отреагировал на телемост с РФ
Цемах был допрошен перед отправкой в Россию, - Зеленский
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
Зеленский и Путин созвонились после обмена пленными
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украина подписала "формулу Штайнмайера" - СМИ
noimageПорошенко не явился на судебно-психологическую экспертизу
noimageМаркарову допрашивают в ГБР по делу Приватбанка
noimageУ Денисовой рассказали о "пытках" в Одесском СИЗО: фото
noimage"ДНР" и "ЛНР" решили провести собственные переписи население
Лента новостей