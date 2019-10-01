Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.46
USD
24.19
RUB
0.38
EUR
26.74
USD
24.54
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
1 октября 19, 21:57
Подписание «формулы Штайнмайера» ‒ это вовсе не капитуляция
Владимир Зеленский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил украинцам, почему подписание Леонидом Кучмой в Минске т. н. «формулы Штайнмайера» не несет для нашей страны никаких правовых последствий.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил украинцам, почему подписание Леонидом Кучмой в Минске т. н. «формулы Штайнмайера» не несет для нашей страны никаких правовых последствий. Как выяснили журналисты «Фразы», свои мысли глава государства озвучил на брифинге в Киеве 1 октября 2019 года.

Так, по словам Зеленского, проведение местных выборов в ОРДЛО, предусмотренное «формулой Штайнмайера», должно состояться исключительно в рамках украинского законодательства, а утверждение их результата ‒ после публикации отчета ОБСЕ о соответствии этих выборов международным стандартам.

«Я хочу отдельно поговорить о самой большой страшилке последних недель под названием „формула Штайнмайера“... Это одно-два предложения, вот и все» ‒ отметил украинский лидер.

«Формула Штайнмайера должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет», ‒ резюмировал Владимир Зеленский, отметив, что данный законопроект парламент будет разрабатывать в сотрудничестве и публичном обсуждении с украинским обществом.

Читайте также: ЗЕЛЕНСКИЙ ДАЛ СРОЧНЫЙ БРИФИНГ ПО ИТОГАМ МИНСКА. ВИДЕО

Как сообщалось, Украина таки подписала  отдельное письмо по согласованию «формулы Штайнмайера». Свою подпись под документом в Минске поставил бывший президент Леонид Кучма.

Читайте также: САЙДИК ПОЯСНИЛ, КАК В МИНСКЕ УТВЕРДИЛИ ФОРМУЛУ ШТАЙНМАЙЕРА

Fraza.ua
Ещё по теме:
Кучма в Минске сделал заявление о снятии "блокады" с ОРДЛО
Кучма назвал условие для снятия блокады с Донбасса
Президентский прием в Мариинском дворце. ФОТО
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Формула Штайнмайера - это письма от участников ТКГ, - Сайдик
noimageСуд рассмотрит иск Богдана против журналистов "Схем" и НОТУ
noimageАрахамия оценил "шоковые" инициативы Гончарука
noimageЗеленский дал срочный брифинг по итогам Минска. Видео
noimageДеревянченко: Меня ждет самый сложный поединок в карьере
Лента новостей