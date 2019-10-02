Климкин о решении ТКГ в Минске: Вопросов стало больше

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин отреагировал на согласование Трехсторонней контактной группой в Минске так называемой формулы Штайнмайера. Реакция экс-главы МИД появилась на его странице в Facebook.

Решение ТКГ Климкин назвал ожидаемым - таким образом было выполнено условие РФ для проведения нормандской встречи. "Текст мы не видели, но похоже, что выборы должны быть В ЦЕЛОМ свободными и честными. То есть, Россия их сделает несвободными и нечестными. И вообще невыборами", - написал он.

Климкин напомнил, что честные выборы - это не только отсутствие войск агрессора в Донбассе, но и полное разоружение и обеспечение безопасности, в том числе на границе. Кроме того, считает Климкин, в избирательном процессе должны участвовать все украинские СМИ и партии, переселенцы и их организация ЦИК Украины. Важным он также отмечает функционирование в ОРДЛО украинских судов.

"Ответы на все эти вопросы должны быть четкими и однозначными. Иначе легитимность этих выборов никогда не будет признана", - пояснил экс-чиновник.

"То есть вопросов стало больше, чем было. Общество будет требовать на них ответов. Таких, которые не решают проблему оккупации Донбасса за счет Украины", - резюмировал Климкин, добавив, что для Украины это - вопрос существования как единого и соборного государства.

Справка.

Франк-Вальтер Штайнмайер - глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. Формула Штайнмайера - предложенный им порядок выполнения Комплекса мер (они приняты на второй минской встрече лидеров формата). Впервые о ФШ стало известно после Парижского саммита четверки в октябре 2015-го.