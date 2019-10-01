Формула Штайнмайера - это письма от участников ТКГ, - Сайдик

Участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в Минске закрепили формулу Штайнмайера не единым документом. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, пишет Интерфакс.

"По рекомендации политических советников нормандской четверки от 11 сентября сегодня члены Трехсторонней контактной группы, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей письмами в мой адрес подтвердили текст формулы Штайнмайера, - пояснил Сайдик.

И уточнил, что под каждым письмом стоят подписи авторов. Отвечая на вопрос, не стоят ли подписи всех участников контактной группы под единым текстом, Сайдик пояснил: "Как я и сказал, подписи стоят под отдельными письмами".



