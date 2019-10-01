Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.46
USD
24.19
RUB
0.38
EUR
26.74
USD
24.54
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
1 октября 19, 21:35
Формула Штайнмайера - это письма от участников ТКГ, - Сайдик
Сайдик
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В ОБСЕ говорят, что текст формулы подтвердили даже представители боевиков оккупированного Донбасса

Участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в Минске закрепили формулу Штайнмайера не единым документом. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, пишет Интерфакс.

"По рекомендации политических советников нормандской четверки от 11 сентября сегодня члены Трехсторонней контактной группы, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей письмами в мой адрес подтвердили текст формулы Штайнмайера, - пояснил Сайдик.

И уточнил, что под каждым письмом стоят подписи авторов. Отвечая на вопрос, не стоят ли подписи всех участников контактной группы под единым текстом, Сайдик пояснил: "Как я и сказал, подписи стоят под отдельными письмами".

Сегодня на брифинге президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация в Минске согласилась с формулой Штайнмайера.

 На прямой вопрос, подписали ли формулу Штайнмайера, Зеленский сказал: "Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст формулы Штайнмайера. Формула Штайнмайера должна быть имплементирована в новый закон про особый статус, которого еще нету".

Справка.

Франк-Вальтер Штайнмайер - глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. 

Формула Штайнмайера - предложенный им порядок выполнения Комплекса мер (они приняты на второй минской встрече лидеров формата). Впервые о ФШ стало известно после Парижского саммита четверки в октябре 2015-го.
liga.net
Ещё по теме:
Выборы в Раду: за 14 депутатов никто не проголосовал
Слуга народа обнародовала свой список комитетов Рады
Командование ВС РФ наращивает боевую подготовку боевиков
ООН опубликовала доклад о нарушении прав человека в Крыму
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Подписание «формулы Штайнмайера» ‒ это вовсе не капитуляция
noimageСуд рассмотрит иск Богдана против журналистов "Схем" и НОТУ
noimageАрахамия оценил "шоковые" инициативы Гончарука
noimageЗеленский дал срочный брифинг по итогам Минска. Видео
noimageДеревянченко: Меня ждет самый сложный поединок в карьере
Лента новостей