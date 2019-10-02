Полиция показала видео перестрелки в Хотяновке под Киевом

Национальная полиция обнародовала оперативное видео спецоперации в селе Хотяновка Киевской области, во время которой правоохранители, обороняясь, застрелили гражданина Грузии.





На записи видно, как полицейские ломают дверь в строение, где находился злоумышленник, после чего он выбегает и стреляет в правоохранителей из пистолетов. Пробежав несколько метров, подозреваемый падает, настигнутый ответным огнем полиции.







