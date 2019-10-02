Полиция показала видео перестрелки в Хотяновке под Киевом

На видео зафиксировано, как злоумышленник оказывает вооруженое сопротивление бойцам КОРДа
Национальная полиция обнародовала оперативное видео спецоперации в селе Хотяновка Киевской области, во время которой правоохранители, обороняясь, застрелили гражданина Грузии.
На записи видно, как полицейские ломают дверь в строение, где находился злоумышленник, после чего он выбегает и стреляет в правоохранителей из пистолетов. Пробежав несколько метров, подозреваемый падает, настигнутый ответным огнем полиции.
Сегодня с утра спецназовцы ликвидировали вооруженного подозреваемого в Киевской области, который открыл по ним стрельбу. Двое полицейских получили ранения.