Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.46
USD
24.19
RUB
0.38
EUR
27.20
USD
24.89
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
2 октября 19, 20:11
Полиция показала видео перестрелки в Хотяновке под Киевом
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На видео зафиксировано, как злоумышленник оказывает вооруженое сопротивление бойцам КОРДа
Национальная полиция обнародовала оперативное видео спецоперации в селе Хотяновка Киевской области, во время которой правоохранители, обороняясь, застрелили гражданина Грузии.

На записи видно, как полицейские ломают дверь в строение, где находился злоумышленник, после чего он выбегает и стреляет в правоохранителей из пистолетов. Пробежав несколько метров, подозреваемый падает, настигнутый ответным огнем полиции.


Сегодня с утра спецназовцы ликвидировали вооруженного подозреваемого в Киевской области, который открыл по ним стрельбу. Двое полицейских получили ранения.


Позже сообщалось, что следователи Государственного бюро расследований в городе Киеве начали расследование обстоятельств применения оружия сотрудниками КОРДа.
liga.net
Ещё по теме:
Над Лондоном из самолета выпал нелегальный пассажир. ФОТО
У первого президента Крыма случился инсульт
Кошмар Путина: выборы
Новосад рассказала о судьбе реформы образования
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Митингующие на Майдане выдвинули требования
noimageУкраина не выпадает из графика переговоров с МВФ - Маркарова
noimageМинобороны дало разъяснения по разведению войск
noimageГорбатюк против Луценко: суд принял решение по иску
noimageСтроительство нового Шулявского моста полностью остановлено
Лента новостей