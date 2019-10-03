Кличко уточнил сроки по сдаче Шулявского моста. ФОТО

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, что происходит на стройке Шулявского путепровода.

На строительной площадке он собрал представителей подрядчика и субподрядчика, главных специалистов по возведению моста, сообщает пресс-служба Кличко.

Указано, что в настоящее время там ведутся подготовительные работы к установке конструкции моста на временные опоры. Подрядчики заверили мэра, что в начале ноября конструкция уже будет установлена. А в конце декабря планируют открыть движение автотранспорта по новому мосту.

"Сегодня много спекуляций относительно этого строительства; звучат сомнения в том, что мост строится; некоторые утверждают, что путепровод, якобы, не построят вовремя. Поэтому от специалистов, от подрядчика я хочу услышать четкий ответ: успеваем мы осуществить необходимые работы, чтобы в конце декабря по новому мосту уже двигался транспорт?" — обратился к строителям Кличко.

По словам подрядчиков, уже в начале ноября, вся конструкция моста будет смонтирована на временных опорах.

"На сегодня собрали три прогона из металлоконструкций. Два из них уже установлены на временные опоры там, где и будут стоять. Третий пролет — над проспектом Победы — мы планируем установить на временные опоры 11-13 октября, то есть в следующие выходные", — отметил главный инженер компании "Северо-Украинский строительный альянс" Виталий Чеберяк.

Он добавил, что на время монтажа третьего прогона движение транспорта по проспекту Победы перекрывать не будут.

Также, по словам подрядчиков, параллельно продолжаются работы по обустройству подпорной стены со стороны завода "Большевик". Ее длина — около 90 метров, высота — почти 8 метров. Сейчас на объекте работает 45 специалистов.

Известно, что для эффективности и темпов работы на строительство моста в Киев из Нидерландов прибыл "мегадомкрат" — многофункциональные модульные платформы, движущиеся в заданных направлениях и поднимающие грузы до двух тысяч тонн на высоту 20 метров. Также на путепроводе, впервые в Украине, будет работать гигантский монтажный кран.

По срокам выполнения работ по возведению путепровода председатель совета директоров компании "Укрбуд" Юрий Пелых отметил, что строительство подобного моста за столь непродолжительное время происходит в Украине впервые.

"Быстрее, чем Шулявский, мосты в Украине еще не строились. И новые технологии, которые мы здесь используем, в нашей стране еще ни разу не применялись", — подчеркнул Пелых.

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Напомним, 5 июля 2018 года Киевская администрация утвердила проект реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана.

Утвержденный КГГА проект предусматривает строительство неполного "четырехлистника" с тремя съездами — вместо классических для "четырехлистника" четырех.

Общая сметная стоимость строительства по состоянию на июнь 2018 года составила 830 млн грн ($31 млн).

Как сообщала программа "Схемы", победителем тендера на проведение реконструкции Шулявского моста стала фирма ООО "Северо-Украинский Строительный Альянс", которая принадлежит помощнику народного депутата Максиму Микитасю.