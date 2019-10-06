Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.24
USD
24.88
RUB
0.38
EUR
27.18
USD
24.78
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
5 октября 19, 22:38
Проходят испытания новых вертолетных ракетных комплексов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники в Чернигове активно работают с новыми украинскими разработками для Вооруженных сил Украины.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, сейчас на севере Украины проходят специальные испытания комплекса неуправляемого ракетного вооружения Б8В8МСБ на вертолетах Ми-2МСБ.

Параллельно - проводят этап государственных совместных испытаний комплекса противотанкового управляемого ракетного вооружения "Барьер-В" на вертолете Ми-8МСБ-В. Работа связана с боевым применением телеметрических ракет для оценки характеристик работы системы управления комплексом.

"Это первая попытка замены еще советского комплекса управляемого ракетного вооружения "Штурм-В" за счет изменения системы управления комплексом и замены самой ракеты. И система управления, и ракета - производства украинских предприятий", - рассказал врио начальника научно-исследовательского отдела испытаний пилотируемых летательных аппаратов ГНИИ ВС ВВТ Евгений Рашевский.

Испытания комплекса "Барьер-В" проводятся на вертолетах Ми-8МСБ-В с перспективой апробации на вертолетах типа Ми-24.

censor.net.ua
Ещё по теме:
Второй "Мистраль" выйдет на испытания в середине марта
На чем ездят будущие прокуроры? Удивительные фото из Одессы
В Киеве появился первый львовский 30-метровый трамвай (ФОТО)
Найден способ быстро похудеть без физических упражнений
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ГСЧС предупреждает украинцев о сильных заморозках
noimageЛьготы для защитников Украины отменять не будут, -Зеленский
noimageПолиция подсчитала количество участников вече на Майдане
noimageПротестующие с Майдана пришли на Банковую. ВИДЕО
noimageПогода на неделю. В Украине установится классическая осень
Лента новостей