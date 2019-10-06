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Украина
5 октября 19, 23:52
Зеленский провел встречу по ситуации в Золотом и Петровском
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Президент подчеркнул, что безопасность украинцев, особенно в зоне разведения войск, для него приоритетный вопрос

Президент Владимир Зеленский принял участие во встрече, посвященной вопросам безопасности и обороны, сообщает пресс-служба президента.

На встрече присутствовали начальник генштаба - главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, глава СБУ Иван Баканов, глава МВД Арсен Аваков, глава МИД Вадим Пристайко, помощник президента Андрей Ермак и другие.

Обсуждалась ситуация безопасности в Донбассе, в частности, в районах Золотого и Петровского, где запланировано разведение войск. Зеленский подчеркнул, что безопасность украинцев, особенно населения в зоне разведения, и достижение устойчивого мира на востоке страны для него являются приоритетными вопросами.


Ожидается, что на следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы лично убедиться, что местным жителям ничто не угрожает.

На встрече также обсудили строительство моста рядом со Станицей Луганской, где ранее был открыт временный переход.

Также президент заверил, что никакие льготы для военных, которые защищали страну, не отменят, и в бюджете на следующий год предусмотрено финансирование социального обеспечения военнослужащих.

Разведение войск в Золотом и Петровском Зеленский анонсировал 1 октября. Начало этого процесса запланировано на 7 октября, ему должна предшествовать неделя тишины на участках. 3 октября участок разведения войск в Золотом  был обстрелян минами. Сегодня обстрел в Золотом повторился.
liga.net
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