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Новости
Украина
7 октября 19, 15:18
Не надо говорить о капитуляции, она уже произошла - Яременко
Яременко
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Глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко считает, что не нужно бояться "формулы Штайнмайера".

Об этом он заявил в опубликованном видео на своей странице в сети Facebook.

"Капитуляция, если и была в Украине, когда была положена основа всего того, что сейчас вдруг начало беспокоить людей - это формула Штайнмайера и так далее, - это сентябрь 2014 года и февраль 2015 года, когда были подписаны минские соглашения, где есть все то, на что согласился Кучма в сентябре этого года", - сказал Яременко.

По словам Яременко, отказ от мирных переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе очень опасная позиция, она приведет к изоляции Украины. Эта позиция будет создавать больше проблем, чем давать результатов.

"Я понимаю, что мирные переговоры не должны происходить за счет жертвы принципиальными вещами, но не жертвовать чем-то в этих переговорах - мы не сможем", - отметил Яременко.

"Поэтому не надо бояться формулы Штайнмайера, не надо говорить о капитуляции - она уже произошла. Больше, чем было - никто не допустит. И это я говорю со знанием дела, понимая настроения и президента, и депутатской фракции "Слуга народа" - сказал нардеп.

"Мы должны пройти этот путь минских соглашений, от которых мы не можем отказаться, чтобы не оказаться "один на один" с Россией. Мы должны пройти этот путь до конца. И мы его пройдем. Возможно мы ничего не получим, но, поверьте, мы ничего и не потеряем", - резюмировал нардеп.

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censor.net.ua
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