По "нормандскому формату" осталось согласовать только дату

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что все условия для встречи в "нормандском формате" были выполнены и сейчас согласовывается дата.

Об этом он сообщил во время брифинга с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, передает ТСН.

"Конкретной даты встречи еще нет у "нормандском формате". Но все условия фактически выполнены всех сторон. Все готовы. Мы ищем приемлемую дату", - отметил Пристайко.



По его словам, несколько дат уже обсуждается, однако он не может их назвать, поскольку нет ее согласования со всех четырех сторон.

Отметим, саммит в "нормандском формате" на уровне лидеров Франции, Германии, России и Украины, скорее всего, состоится в ближайшее время.

Этого не скрывают ни в одной из этих четырех стран, а о близости этой встречи говорят и Ангела Меркель, и Эммануэль Макрон, и Владимир Зеленский.

Только в России пытаются всячески выдвинуть определенные условия для саммита, однако также намекают, что событие состоится.

Напомним, ранее в МИД заявили о срыве разведения вооруженных сил на Донбассе.

