Виктор Трепак назначен заместителем генпрокурора: кто он?

Справка. Виктор Трепак в 1997 закончил Львовский государственный университет им. Ивана Франка, в 2002 году - Львовский институт внутренних дел при Нацакадемии внутренних дел по специальности "правоведение".

С 2000 года был призван на военную службу в органы Службы безопасности Украины.

С 2015 по 2016 год Трепак занимал должность первого замглавы СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Однако в этом качестве Виктор Трепак проработал недолго. В апреле 2016 года он по собственному желанию уволился со службы.





Как информирует politeka.net, свой уход Трепак пояснил невозможностью борьбы с коррупцией при генеральном прокуроре Шокине. По мнению спецслужбиста главный прокурор страны покрывал всех коррупционеров своего ведомства.





После своей отставки из органов генерал-майор ушел на преподавательскую работу в Национальную Академию СБУ.

28 мая 2016 года Виктор Трепак передал в Национальное антикоррупционное бюро материалы из "черной бухгалтерии" Партии регионов, которые доказывали тотальную коррупцию и связь между руководителями высших эшелонов власти.



С июля 2016 года по 31 августа 2018 года - профессор кафедры Нацакадемии СБУ, а с 1 сентября 2018 года по октябрь 2019 года - доцент кафедры уголовного права и криминологии Львовского национального университета им. Иван Франка.

Кандидат юридических наук, участник боевых действий на востоке Украины.

Малой родиной Виктора Николаевича Трепака является г. Сколе, что во Львовской области. Именно в этом населенном пункте 25 августа 1975 года и появился на свет будущий сотрудник СБУ.





Жену Виктора Трепака зовут Леся Михайловна. Супруги воспитывают двух сыновей.

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Профессиональная деятельность и скандалы

Виктор Трепак принимал участие в нескольких громких делах, ставших известными во всеукраинском масштабе. Стоит о них напомнить.

Задержание судьи Зварыча

В начале декабря 2008 года ГПУ возбудила уголовное дело в отношении львовского судьи Игоря Зварыча. Он обвинялся во взяточничестве в особо крупных размерах. Во время обысков на рабочем месте и в квартире служителя Фемиды оперативники СБУ изъяли наличные суммы 1 млн долларов и 2 млн грн.

Судья пустился в бега. Однако 9 марта 2009 года он был задержан работниками СБУ. Руководством операцией по задержанию взяточника и документированием преступления занимался подполковник Виктор Трепак.

Суд приговорил Зварыча к 10 годам лишения свободы. Освободился из колонии бывший судья досрочно, отсидев всего 7 лет.

Выйдя на свободу Игорь Зварыч заявил, что его дело было заказным и обвинил в этом тогдашнего президента Виктора Ющенко, экс-главу СБУ Валентина Наливайченко, бывшего министра обороны Анатолия Гриценко и военного прокурора Анатолия Матиоса.

Задержание генерала Пукача

Подозреваемый в организации убийства оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе генерал МВД Алексей Пукач с 2003 года скрывался от правоохранительных органов. Только в 2009 году его удалось задержать в одном из сел Житомирской области.

Участие в разработке операции по задержанию преступника и действиях по самому аресту принимал уже полковник СБУ Виктор Трепак.

Бывший милицейский генерал Пукач приговорен к пожизненному заключению.

Дело «бриллиантовых прокуроров»

Уголовное дело в отношении прокуроров-взяточников было возбуждено в июле 2015 года. В нем фигурировали заместитель начальника главного следственного управления ГПУ и зам. прокурора Киевской области.

Эти «правоохранители» вымогали деньги и ценности у предпринимателей за крышевание незаконного бизнеса. Во время обысков у прокуроров обнаружены значительные денежные средства, ценные бумаги, бриллианты и кокаин.

Одним из тех, кто принимал участие в задержании прокуроров-коррупционеров был и Виктор Трепак.

Тогдашний Генпрокурор Украины Виктор Шокин делал все возможное для того, чтобы его подчиненные избежали наказания. Он тормозил ход расследования, а своего заместителя Давида Сакварелидзе, непосредственно вёвшего дело, отправил в отставку.

Работавший тогда первым заместителем главы СБУ Виктор Трепак написал на имя президента Петра Порошенко заявление об отставке, поскольку не считал возможным довести расследование до конца из-за противодействия Шокина.

Ответственность по делу «бриллиантовых прокуроров» до настоящего времени не понес никто. А заявление Трепака об отставке его непосредственный начальник Василий Грицак назвал самопиаром.

«Общак» Партии регионов

Документы «черной бухгалтерии» режима Виктора Януковича были обнаружены активистами в его брошенном доме в Межигорье. Часть этой кассы была предана огласке еще в феврале 2014 года журналистами-расследователями.

Полный комплект «амбарной книги» оказался тогда в СБУ. Занимался «общаком» регионалов заместитель начальника спецслужбы Виктор Трепак.

27 мая 2016 года Виктор Николаевич передал всю документацию в НАБУ. Такой поступок генерала вызвал скандал. Прежде всего на своего подчиненного обиделся глава СБУ Василий Грицак.

Руководитель спецслужбы заявил, что Трепак должен был передать «черную кассу» в СБУ, написать официальный рапорт. Затем Грицак должен был дать этим материалам правовую оценку и принять процессуальное решение.





