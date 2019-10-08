Виктор Трепак назначен заместителем генпрокурора: кто он?

С 2015 по 2016 год Трепак занимал должность первого замглавы СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
Однако в этом качестве Виктор Трепак проработал недолго. В апреле 2016 года он по собственному желанию уволился со службы.
Как информирует politeka.net, свой уход Трепак пояснил невозможностью борьбы с коррупцией при генеральном прокуроре Шокине. По мнению спецслужбиста главный прокурор страны покрывал всех коррупционеров своего ведомства.
После своей отставки из органов генерал-майор ушел на преподавательскую работу в Национальную Академию СБУ.
28 мая 2016 года Виктор Трепак передал в Национальное антикоррупционное бюро материалы из "черной бухгалтерии" Партии регионов, которые доказывали тотальную коррупцию и связь между руководителями высших эшелонов власти.
С июля 2016 года по 31 августа 2018 года - профессор кафедры Нацакадемии СБУ, а с 1 сентября 2018 года по октябрь 2019 года - доцент кафедры уголовного права и криминологии Львовского национального университета им. Иван Франка.
Кандидат юридических наук, участник боевых действий на востоке Украины.
Малой родиной Виктора Николаевича Трепака является г. Сколе, что во Львовской области. Именно в этом населенном пункте 25 августа 1975 года и появился на свет будущий сотрудник СБУ.
Жену Виктора Трепака зовут Леся Михайловна. Супруги воспитывают двух сыновей.
Профессиональная деятельность и скандалы
Виктор Трепак принимал участие в нескольких громких делах, ставших известными во всеукраинском масштабе. Стоит о них напомнить.
Задержание судьи Зварыча
В начале декабря 2008 года ГПУ возбудила уголовное дело в отношении львовского судьи Игоря Зварыча. Он обвинялся во взяточничестве в особо крупных размерах. Во время обысков на рабочем месте и в квартире служителя Фемиды оперативники СБУ изъяли наличные суммы 1 млн долларов и 2 млн грн.
Судья пустился в бега. Однако 9 марта 2009 года он был задержан работниками СБУ. Руководством операцией по задержанию взяточника и документированием преступления занимался подполковник Виктор Трепак.
Суд приговорил Зварыча к 10 годам лишения свободы. Освободился из колонии бывший судья досрочно, отсидев всего 7 лет.
Выйдя на свободу Игорь Зварыч заявил, что его дело было заказным и обвинил в этом тогдашнего президента Виктора Ющенко, экс-главу СБУ Валентина Наливайченко, бывшего министра обороны Анатолия Гриценко и военного прокурора Анатолия Матиоса.
Задержание генерала Пукача
Подозреваемый в организации убийства оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе генерал МВД Алексей Пукач с 2003 года скрывался от правоохранительных органов. Только в 2009 году его удалось задержать в одном из сел Житомирской области.
Участие в разработке операции по задержанию преступника и действиях по самому аресту принимал уже полковник СБУ Виктор Трепак.
Бывший милицейский генерал Пукач приговорен к пожизненному заключению.
Дело «бриллиантовых прокуроров»
Уголовное дело в отношении прокуроров-взяточников было возбуждено в июле 2015 года. В нем фигурировали заместитель начальника главного следственного управления ГПУ и зам. прокурора Киевской области.
Эти «правоохранители» вымогали деньги и ценности у предпринимателей за крышевание незаконного бизнеса. Во время обысков у прокуроров обнаружены значительные денежные средства, ценные бумаги, бриллианты и кокаин.
Одним из тех, кто принимал участие в задержании прокуроров-коррупционеров был и Виктор Трепак.
Тогдашний Генпрокурор Украины Виктор Шокин делал все возможное для того, чтобы его подчиненные избежали наказания. Он тормозил ход расследования, а своего заместителя Давида Сакварелидзе, непосредственно вёвшего дело, отправил в отставку.
Работавший тогда первым заместителем главы СБУ Виктор Трепак написал на имя президента Петра Порошенко заявление об отставке, поскольку не считал возможным довести расследование до конца из-за противодействия Шокина.
Ответственность по делу «бриллиантовых прокуроров» до настоящего времени не понес никто. А заявление Трепака об отставке его непосредственный начальник Василий Грицак назвал самопиаром.
«Общак» Партии регионов
Документы «черной бухгалтерии» режима Виктора Януковича были обнаружены активистами в его брошенном доме в Межигорье. Часть этой кассы была предана огласке еще в феврале 2014 года журналистами-расследователями.
Полный комплект «амбарной книги» оказался тогда в СБУ. Занимался «общаком» регионалов заместитель начальника спецслужбы Виктор Трепак.
27 мая 2016 года Виктор Николаевич передал всю документацию в НАБУ. Такой поступок генерала вызвал скандал. Прежде всего на своего подчиненного обиделся глава СБУ Василий Грицак.
Руководитель спецслужбы заявил, что Трепак должен был передать «черную кассу» в СБУ, написать официальный рапорт. Затем Грицак должен был дать этим материалам правовую оценку и принять процессуальное решение.
Свой поступок генерал Трепак пояснил недоверием Грицаку и президенту Порошенко. В интервью одному из изданий он отметил, что в документах содержится информация о тотальной коррумпированности власти.
На подкуп высших чиновников и депутатов регионалы потратили более 2 миллиардов долларов. Все взятки тщательно фиксировались в документах. При этом указывались конкретные фамилии.
В «амбарной книге» фигурировал и глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт. Недавно он признался в том, что лоббировал интересы регионалов в США и получал деньги из «черной кассы».
По словам Трепака, коррупционный шлейф может вести и к нынешнему гаранту, поскольку Петр Алексеевич стоял у истоков создания Партии регионов.
Петр Порошенко
Передачу экс-заместителем главы СБУ «черной кассы» ПР в НАБУ осудил и Порошенко. Он заявил, что Виктор Трепак повел себя не как кадровый сотрудник спецслужбы, а как политик.
Впрочем, недоброжелатели Виктора Трепака тоже обвиняют генерала в непрофессионализме. Они указывают, что в делах Зварыча и Пукача львовянин принимал только опосредованное участие, а в деле «бриллиантовых прокуроров» он якобы вообще допустил процессуальные нарушения.
Новости
Едва начав работать в штабе кандидата в президенты Анатолия Гриценко бывший замглавы СБУ засветился в деле о прослушках.
Как стало известно, в офисе и кабинете кандидата были обнаружены пять прослушивающих устройств. Помог выявить эти приборы Виктор Трепак. Он же проинформировал об этой находке журналистов и указал места, где прослушки были вмонтированы.
виктор трепак
Декларация
Еще во время работы в СБУ генерал Виктор Трепак представил электронную декларацию за 2016 год. В документе отражено следующее.
В семье Трепак две квартиры. Одна во Львове площадью 65,5 кв. м, вторая в столице (99,1 кв. м.). Львовским жильем владеет супруга генерала, а киевская квартира приватизирована на всех членов семьи.
Также у Леси Михайловны Трепак есть дом во Львовской области площадью в 245, 9 кв. м. и 4 земельных участка (1165, 850, 1000 и 892 кв. м) в разных районах Львовщины.
Ездит Виктор Николаевич на внедорожнике TOYOTA LAND CRUISER 120 PR 2009 года выпуска. С 2014 года генерал СБУ владеет карабином Blaser R8.
В 2016 году декларант получил доход по основному месту работы в сумме 357 655 грн., еще 2 758 грн. он заработал как совместитель-преподаватель Академии СБУ.
Жена замначальника спецслужбы заработала в 2016 году на основной работе в ЛНУ им. Франко всего 10 597 грн.
Наибольший доход Виктор Трепак получил от передачи прав и обязанностей по договору об участии в Фонде финансирования строительства. Эта сумма составила 4 086 335 грн.
На банковских счетах у генерала хранилось 227 979 грн. В наличных средствах в 2016 году было: 28 000 долларов, 17 000 евро и 180 000 грн.
Драгоценностей и антиквариата в декларации не зафиксировано.
Источник: politeka.net