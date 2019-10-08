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Новости
Украина
8 октября 19, 10:56
Виктор Трепак назначен заместителем генпрокурора: кто он?
Виктор Трепак
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8 октября 2019 года соответствующий указ был подписан генеральным прокурором Русланом Рябошапкой

Справка. Виктор Трепак в 1997 закончил Львовский государственный университет им. Ивана Франка, в 2002 году - Львовский институт внутренних дел при Нацакадемии внутренних дел по специальности "правоведение". 

С 2000 года был призван на военную службу в органы Службы безопасности Украины. 

С 2015 по 2016 год Трепак занимал должность первого замглавы СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. 

Однако в этом качестве Виктор Трепак проработал недолго. В апреле 2016 года он по собственному желанию уволился со службы.

Как информирует politeka.net, свой уход Трепак пояснил невозможностью борьбы с коррупцией при генеральном прокуроре Шокине. По мнению спецслужбиста главный прокурор страны покрывал всех коррупционеров своего ведомства.

После своей отставки из органов генерал-майор ушел на преподавательскую работу в Национальную Академию СБУ.

28 мая 2016 года Виктор Трепак передал в Национальное антикоррупционное бюро материалы из "черной бухгалтерии" Партии регионов, которые доказывали тотальную коррупцию и связь между руководителями высших эшелонов власти.

С июля 2016 года по 31 августа 2018 года - профессор кафедры Нацакадемии СБУ, а с 1 сентября 2018 года по октябрь 2019 года - доцент кафедры уголовного права и криминологии Львовского национального университета им. Иван Франка. 

Кандидат юридических наук, участник боевых действий на востоке Украины.

Малой родиной Виктора Николаевича Трепака является г. Сколе, что во Львовской области. Именно в этом населенном пункте 25 августа 1975 года и появился на свет будущий сотрудник СБУ.

Жену Виктора Трепака зовут Леся Михайловна. Супруги воспитывают двух сыновей.
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Профессиональная деятельность и скандалы

Виктор Трепак принимал участие в нескольких громких делах, ставших известными во всеукраинском масштабе. Стоит о них напомнить.

Задержание судьи Зварыча

В начале декабря 2008 года ГПУ возбудила уголовное дело в отношении львовского судьи Игоря Зварыча. Он обвинялся во взяточничестве в особо крупных размерах. Во время обысков на рабочем месте и в квартире служителя Фемиды оперативники СБУ изъяли наличные суммы 1 млн долларов и 2 млн грн.

Судья пустился в бега. Однако 9 марта 2009 года он был задержан работниками СБУ. Руководством операцией по задержанию взяточника и документированием преступления занимался подполковник Виктор Трепак.

Суд приговорил Зварыча к 10 годам лишения свободы. Освободился из колонии бывший судья досрочно, отсидев всего 7 лет.

Выйдя на свободу Игорь Зварыч заявил, что его дело было заказным и обвинил в этом тогдашнего президента Виктора Ющенко, экс-главу СБУ Валентина Наливайченко, бывшего министра обороны Анатолия Гриценко и военного прокурора Анатолия Матиоса.

Задержание генерала Пукача

Подозреваемый в организации убийства оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе генерал МВД Алексей Пукач с 2003 года скрывался от правоохранительных органов. Только в 2009 году его удалось задержать в одном из сел Житомирской области.

Участие в разработке операции по задержанию преступника и действиях по самому аресту принимал уже полковник СБУ Виктор Трепак.

Бывший милицейский генерал Пукач приговорен к пожизненному заключению.

Дело «бриллиантовых прокуроров»

Уголовное дело в отношении прокуроров-взяточников было возбуждено в июле 2015 года. В нем фигурировали заместитель начальника главного следственного управления ГПУ и зам. прокурора Киевской области.

Эти «правоохранители» вымогали деньги и ценности у предпринимателей за крышевание незаконного бизнеса. Во время обысков у прокуроров обнаружены значительные денежные средства, ценные бумаги, бриллианты и кокаин.

Одним из тех, кто принимал участие в задержании прокуроров-коррупционеров был и Виктор Трепак.

Тогдашний Генпрокурор Украины Виктор Шокин делал все возможное для того, чтобы его подчиненные избежали наказания. Он тормозил ход расследования, а своего заместителя Давида Сакварелидзе, непосредственно вёвшего дело, отправил в отставку.

Работавший тогда первым заместителем главы СБУ Виктор Трепак написал на имя президента Петра Порошенко заявление об отставке, поскольку не считал возможным довести расследование до конца из-за противодействия Шокина.

Ответственность по делу «бриллиантовых прокуроров» до настоящего времени не понес никто. А заявление Трепака об отставке его непосредственный начальник Василий Грицак назвал самопиаром.

«Общак» Партии регионов

Документы «черной бухгалтерии» режима Виктора Януковича были обнаружены активистами в его брошенном доме в Межигорье. Часть этой кассы была предана огласке еще в феврале 2014 года журналистами-расследователями.

Полный комплект «амбарной книги» оказался тогда в СБУ. Занимался «общаком» регионалов заместитель начальника спецслужбы Виктор Трепак.

27 мая 2016 года Виктор Николаевич передал всю документацию в НАБУ. Такой поступок генерала вызвал скандал. Прежде всего на своего подчиненного обиделся глава СБУ Василий Грицак.

Руководитель спецслужбы заявил, что Трепак должен был передать «черную кассу» в СБУ, написать официальный рапорт. Затем Грицак должен был дать этим материалам правовую оценку и принять процессуальное решение.  


Свой поступок генерал Трепак пояснил недоверием Грицаку и президенту Порошенко. В интервью одному из изданий он отметил, что в документах содержится информация о тотальной коррумпированности власти.

На подкуп высших чиновников и депутатов регионалы потратили более 2 миллиардов долларов. Все взятки тщательно фиксировались в документах. При этом указывались конкретные фамилии.

В «амбарной книге» фигурировал и глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт. Недавно он признался в том, что лоббировал интересы регионалов в США и получал деньги из «черной кассы».

По словам Трепака, коррупционный шлейф может вести и к нынешнему гаранту, поскольку Петр Алексеевич стоял у истоков создания Партии регионов.


Петр Порошенко

Передачу экс-заместителем главы СБУ «черной кассы» ПР в НАБУ осудил и Порошенко. Он заявил, что Виктор Трепак повел себя не как кадровый сотрудник спецслужбы, а как политик.

Впрочем, недоброжелатели Виктора Трепака тоже обвиняют генерала в непрофессионализме. Они указывают, что в делах Зварыча и Пукача львовянин принимал только опосредованное участие, а в деле «бриллиантовых прокуроров» он якобы вообще допустил процессуальные нарушения.

Новости

Едва начав работать в штабе кандидата в президенты Анатолия Гриценко бывший замглавы СБУ засветился в деле о прослушках.

Как стало известно, в офисе и кабинете кандидата были обнаружены пять прослушивающих устройств. Помог выявить эти приборы Виктор Трепак. Он же проинформировал об этой находке журналистов и указал места, где прослушки были вмонтированы.


виктор трепак

Декларация

Еще во время работы в СБУ генерал Виктор Трепак представил электронную декларацию за 2016 год. В документе отражено следующее.

В семье Трепак две квартиры. Одна во Львове площадью 65,5 кв. м, вторая в столице (99,1 кв. м.). Львовским жильем владеет супруга генерала, а киевская квартира приватизирована на всех членов семьи.

Также у Леси Михайловны Трепак есть дом во Львовской области площадью в 245, 9 кв. м. и 4 земельных участка (1165, 850, 1000 и 892 кв. м) в разных районах Львовщины.

Ездит Виктор Николаевич на внедорожнике TOYOTA LAND CRUISER 120 PR 2009 года выпуска. С 2014 года генерал СБУ владеет карабином Blaser R8.

В 2016 году декларант получил доход по основному месту работы в сумме 357 655 грн., еще 2 758 грн. он заработал как совместитель-преподаватель Академии СБУ.

Жена замначальника спецслужбы заработала в 2016 году на основной работе в ЛНУ им. Франко всего 10 597 грн.

Наибольший доход Виктор Трепак получил от передачи прав и обязанностей по договору об участии в Фонде финансирования строительства. Эта сумма составила 4 086 335 грн.

На банковских счетах у генерала хранилось 227 979 грн. В наличных средствах в 2016 году было: 28 000 долларов, 17 000 евро и 180 000 грн.

Драгоценностей и антиквариата в декларации не зафиксировано.

Источник: politeka.net 
liga.net
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