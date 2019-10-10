Никакой автономии у Донбасса не будет - МИД

Формула Штайнмайера является лишь частью вопроса по регулированию ситуации на Донбассе и никакой автономии территорий не предусматривает. Об этом заявил политический директор МИД Алексей Макеев, передает УНН.

“Формула Штайнмайера не существует в природе оторванной от всего остального, с формулы Штайнмайера не начинаются переговоры, все о чем говорит формула Штайнмайера — это о том, как может вступить в силу закон об особенностях местного самоуправления", - отметил он.



"Подчеркиваю, никакой автономии там нет, только местное самоуправление”, - заверил Макеев.

Он отметил, что выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей должны быть демократическими и соответствовать стандартам ОБСЕ.

“Такие выборы будут признаны демократическими только тогда, когда наблюдатели ОБСЕ увидят, что на избирательных участках нет "урков“ с автоматами, рядом с избирательном участке нет танков", - подчеркнул Макеер.

"Что любой гражданин Украины, который находится на этой территории, может прийти и проголосовать, в том числе 1,5 млн временных переселенцев, что украинские СМИ будут освещать этот процесс, украинский ЦИК проводить эти выборы, и любой гражданин Украины сможет баллотироваться на этих выборах и любая украинская политическая партия может выдвигать свои кандидатуры на этих выборах”, — отметил Макеев.

Таким образом, требование дипломатов в РФ, которую поддерживают украинские партнеры по нормандском формата — это вывести вооруженные силы и дать возможность Украине восстановить суверенитет над сегодня оккупированной территорией.



“Речь идет о местных выборах. Никаких президентов, никаких автономий, никто выбирать там не позволит, потому что Украина является унитарным государством”, — уточнил Макеев.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что формулы Штайнмайера для Крыма нет.