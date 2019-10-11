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11 октября 19, 12:45
Пресс-марафон президента: известна стоимость банкета
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Офис президента потратил на угощения участникам пресс-марафона 130 тысяч.

На пресс-марафон Владимира Зеленского аккредитовали более 300 журналистов. Президент отвечал на вопросы 14 часов. Все это время участников мероприятия пришлось чем-то кормить.

Сообщается, что меню заведение Kyiv Food Market приготовило довольно демократичным. Их угощали бургерами, картошкой и пиццей. Кроме того, на столах стояли газированная и негазированная вода, кола. На больших столах был накрыт фуршет, который состоял из сырной пиццы, круассанов и чизкейков. В перерывах журналистам предлагали кофе, чай, воду и соки.

Ранее в ОП сообщили, что угощения для участников марафона оплачивал Офис президента. Между тем, представитель ведомства Кирилл Тимошенко затруднился ответить, сколько ОП потратил на банкет.

Между тем, издание Обозреватель нашло в открытом доступе прайс-лист мероприятия, в котором были прописаны цены за угощения.

По информации журналистов, завтрак, который состоял из десертного, основного и хлебного столов, обошелся Офису президента в 68 278 гривен. Еще 61 845 гривен было заплачено за обед, в который входили закуски, салаты, горячие закуски, основные блюда, хлеб и напитки. Всего на угощения было потрачено чуть более 130 тысяч гривен.
bigmir.net
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