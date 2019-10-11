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Новости
Украина
11 октября 19, 19:55
Зеленский подписал закон гармонизации системы стандартизации
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О стандартизации", который Верховная Рада приняла 20 сентября 2019 года.

Законом вносятся изменения в ряд законодательных актов, среди которых: Кодекс Украины о недрах, Земельный, Водный, Гражданский, Хозяйственный, Уголовный кодексы Украины; кодексы торгового мореплавания и защиты Украины; законы Украины "Об охране окружающей природной среды", "Об инвестиционной деятельности", "О товарной бирже", "Об основах градостроительства", "О дорожном движении" и другие.

Внедрение норм этого закона обеспечит согласование национальной системы стандартизации с международной и европейской практикой.
censor.net.ua
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