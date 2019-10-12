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Новости
Украина
12 октября 19, 11:42
Квартиры для освобожденных политзаключенных покупает Пинчук
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Украинский миллиардер Виктор Пинчук покупает квартиры пяти освобожденным из российских тюрем политзаключенным: Александру Кольченко, Олегу Сенцову, Владимиру Балуху, Алексею Сизоновичу и Артуру Панову.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske ТВ сообщил Александр Кольченко.

В Фонде Виктора Пинчука подтвердили эту информацию, отметив, что покупка квартир происходит по инициативе президента Владимира Зеленского.

"Это продолжение нашей работы по инициативе президента Владимира Зеленского, в рамках которой мы уже приобрели квартиры 24 освобожденным из плена морякам", - рассказала Наталья Вовк, директор по коммуникациям Фонда Виктора Пинчука- "Фонд приобретет готовые для проживания квартиры с ремонтом в Киеве, в домах не старше 2004 года, куда они смогут сразу заселиться вместе со своими семьями. Выбирать квартиры из нескольких предложенных вариантов в районах Киева, которые были указаны ими как приоритетные".

Олег Сенцов, Александр Кольченко и Володимр Балух были арестованы в оккупированном Крыму, они не могут вернуться домой и не имеют другого жилья. В той же ситуации Алексей Сизонович и Артур Панов с неподконтрольных районов Луганщины.
censor.net.ua
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