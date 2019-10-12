Что принести воинам в госпиталь на День защитника Украины?

Список того, чем можно порадовать воинов, она опубликовала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Так, рисунки и письма от детей, да! Они всегда нужны. Далее, нам всегда нужны конфеты, шоколад, печенье. Фактически все парни сладкоежки. Кофе, чай, три в одном. Колбаса, сыр. Нужно много кофе, большинство кофеманы, кофе подходит любой, но в госпитальных условиях лучше растворимый. Из фруктов, бананы, яблоки, но немного. Соки, йогурты, вода, да! Из лекарств можно противопростудное, можно нурофен. Шампуни, гель душ, да!" - написала Юсупова.

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При этом волонтер просит не приносить торты – их "бывает 20-30 штук, никто не съест".

"Пожалуйста, не приносите пирожки с магазина, их не успевают съедать. Мед плохо едят, консервация есть, кефир плохо пьют. Спиртное нельзя!!! Кажется, все", - написала она.

Подарки и продукты для находящихся на лечении защитников Украины принимают по адресу ул. Госпитальная 18 (отделение травматологии), столовая.