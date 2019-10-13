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Новости
Украина
13 октября 19, 10:29
Разведение войск: ОБСЕ сообщила о ситуации в Петровском
ОБСЕ
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Беспилотник ОБСЕ зафиксировал новые позиции террористов во временно оккупированном Петровском

На участке разведения в районе Петровского беспилотник ОБСЕ малого радиуса действия обнаружил трех боевиков (один из них имел при себе длинноствольное оружие), которые загружали бревна на тележку примерно в 90 метрах к западу от восточного края участка разведения. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

По данным ОБСЕ, они везли тележку в южном направлении к позиции террористов в пределах участка разведения.

"За пределами участка разведения в районе Петровского БПЛА СММ малого радиуса действия также зафиксировал четыре ряда (с примерно 50 углублениями) на южной окраине Петровского, ориентировочно в 400 метрах к востоку от восточного края участка разведения, а также впервые зафиксировал 500 м траншею на расстоянии около 280 метров к западу от западного края участка разведения", - уточнили в пресс-службе.

Разведение войск в Золотом и Петровском президент Владимир Зеленский анонсировал 1 октября. 

Для его проведения на участке фронта в течение семи суток должна сохраняться тишина. 

  В Золотом из-за вражеских провокаций перенесли разведение войск, начало которого планировалось на 7 октября.  

8 октября сообщалось, что процесс разведения войск в Золотом и Петровском будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - разведение личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.

Как сообщалось, за минувшие сутки российские оккупанты 23 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский воин, еще один получил боевую травму.


liga.net
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