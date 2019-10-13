Разведение войск: ОБСЕ сообщила о ситуации в Петровском

На участке разведения в районе Петровского беспилотник ОБСЕ малого радиуса действия обнаружил трех боевиков (один из них имел при себе длинноствольное оружие), которые загружали бревна на тележку примерно в 90 метрах к западу от восточного края участка разведения. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.
По данным ОБСЕ, они везли тележку в южном направлении к позиции террористов в пределах участка разведения.
"За пределами участка разведения в районе Петровского БПЛА СММ малого радиуса действия также зафиксировал четыре ряда (с примерно 50 углублениями) на южной окраине Петровского, ориентировочно в 400 метрах к востоку от восточного края участка разведения, а также впервые зафиксировал 500 м траншею на расстоянии около 280 метров к западу от западного края участка разведения", - уточнили в пресс-службе.