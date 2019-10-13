Покров 2019: что категорически нельзя делать в праздник

14 октября отмечается большой праздник Покров Пресвятой Богородицы.

Для Украины этот день приобрел не только религиозный смысл. Ведь 14 октября во нашей стране также принято отмечать и День украинского казачества. А с 2015 года указом президента Украины Петра Порошенко - и День защитника Украины.

Что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы

В этот день верующим, как и в другие христианские праздники, запрещено заниматься серьезным физическим трудом и масштабными домашними делами, как, например, строительством, ремонтом, уборкой, шитьем, стиркой, рукоделием, глажкой, копанием и прочим.

Если же выполнение некоторых задач нельзя отложить, их рекомендуется выполнять должным образом.

Также на Покров день нельзя ни с кем ссориться, употреблять бранные слова, пить алкоголь и даже не одобряется приготовления больших блюд до ночи.

Что касается суеверий, то в указанный праздник людям следует опасаться брать и давать деньги в долг, а также отказывать сватам. Народные поверья гласят, что девушку, которая так поступит, никто больше не позовет замуж в ближайшие три года.

Приметы на Покров о погоде





- Если к Покрову дуб и береза облетели полностью - зима не будет яриться, а вот если листья на них остались, то впереди сильные морозы и ветры.





- Откуда ветер дует - оттуда и ждите морозов.





- Если на Покров выпадет снег, то и 8 ноября (Дмитриев день) снежным будет, а если нет - то и к Катеринину дню (7 декабря) снега не видать.





- Если первый снег пройдет до Покрова, то зимы долго ждать.





Какова на Покров погода - такова и зима.

