Покров 2019: что категорически нельзя делать в праздник

14 октября отмечается большой праздник Покров Пресвятой Богородицы.
Для Украины этот день приобрел не только религиозный смысл. Ведь 14 октября во нашей стране также принято отмечать и День украинского казачества. А с 2015 года указом президента Украины Петра Порошенко - и День защитника Украины.
Что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы
В этот день верующим, как и в другие христианские праздники, запрещено заниматься серьезным физическим трудом и масштабными домашними делами, как, например, строительством, ремонтом, уборкой, шитьем, стиркой, рукоделием, глажкой, копанием и прочим.
Если же выполнение некоторых задач нельзя отложить, их рекомендуется выполнять должным образом.
Также на Покров день нельзя ни с кем ссориться, употреблять бранные слова, пить алкоголь и даже не одобряется приготовления больших блюд до ночи.
Что касается суеверий, то в указанный праздник людям следует опасаться брать и давать деньги в долг, а также отказывать сватам. Народные поверья гласят, что девушку, которая так поступит, никто больше не позовет замуж в ближайшие три года.
Приметы на Покров о погоде- Журавли на Покров отлетели - ждите зиму раннюю да студеную.