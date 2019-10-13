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Украина
13 октября 19, 11:00
Покров 2019: что категорически нельзя делать в праздник
Покров
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14 октября отмечается большой праздник Покров Пресвятой Богородицы

14 октября отмечается большой праздник Покров Пресвятой Богородицы.

Для Украины этот день приобрел не только религиозный смысл. Ведь 14 октября во нашей стране также принято отмечать и День украинского казачества. А с 2015 года указом президента Украины Петра Порошенко - и День защитника Украины.

Что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы

В этот день верующим, как и в другие христианские праздники, запрещено заниматься серьезным физическим трудом и масштабными домашними делами, как, например, строительством, ремонтом, уборкой, шитьем, стиркой, рукоделием, глажкой, копанием и прочим. 

Если же выполнение некоторых задач нельзя отложить, их рекомендуется выполнять должным образом.

Также на Покров день нельзя ни с кем ссориться, употреблять бранные слова, пить алкоголь и даже не одобряется приготовления больших блюд до ночи.

Что касается суеверий, то в указанный праздник людям следует опасаться брать и давать деньги в долг, а также отказывать сватам. Народные поверья гласят, что девушку, которая так поступит, никто больше не позовет замуж в ближайшие три года.

Приметы на Покров о погоде

- Журавли на Покров отлетели - ждите зиму раннюю да студеную. 

- Если к Покрову дуб и береза облетели полностью - зима не будет яриться, а вот если листья на них остались, то впереди сильные морозы и ветры. 

- Откуда ветер дует - оттуда и ждите морозов. 

- Если на Покров выпадет снег, то и 8 ноября (Дмитриев день) снежным будет, а если нет - то и к Катеринину дню (7 декабря) снега не видать. 

- Если первый снег пройдет до Покрова, то зимы долго ждать. 

Какова на Покров погода - такова и зима.
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