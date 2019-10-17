Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.06
USD
24.53
RUB
0.38
EUR
27.50
USD
24.75
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
17 октября 19, 08:58
СБУ задержала террориста из батальона "Заря". ФОТО
батальон Заря
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Бывший боевик так называемого "батальона" Заря "террористической организации" ЛНР ", задержан Службой безопасности Украины при пересечении линии разграничения в Донецкой области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Он планировал вернуться во временно оккупированный Донецк. В ходе проверки оперативники спецслужбы установили, что уроженец Харькова принимал активное участие в боевых действиях против украинских военных. Следователи Службы безопасности Украины, в частности, выяснили, что человек вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "Заря" в августе 2014 года. Он прошел специальную подготовку по боевой подготовке и впоследствии принял участие в боях на луганском направлении. Мужчина также в составе артиллерийского расчета террористов обстреливал Луганский аэропорт и гражданские объекты.

Боевику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, которая за участие в деятельности террористической организации предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование следователями СБУ под процессуальным руководством прокуратуры продолжается
censor.net.ua
Ещё по теме:
В НАТО назвали приоритеты реформирования оборонного сектора
Секретарь СНБО рассказал о первом заседании с президентом
ОБСЕ сообщила, куда боевики переместили бетонные блоки
Мотор Сич финансировала террористов на Донбассе — СБУ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украину идут четыре опасных вируса гриппа
noimageЗакон о прослушке НАБУ вступил в силу
noimageОдин украинский воин погиб, еще один был ранен на Донбассе
noimageВакарчук рассказал о "факторе Януковича" в работе "Голоса"
noimageГермания выделит 1,5 млн евро на медоборудование для военных
Лента новостей