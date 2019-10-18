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Украина
18 октября 19, 17:02
Рябошапка объяснил, в чем подозревают Гладковского
Гладковский
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Рябошапка рассказал о подробностях в деле экс-замсекретаря СНБО

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал о подробностях в деле экс-заместителя секретаря Совета Национальной обороны и безопасности Украины.

В чем именно подозревают Гладковского? Ложное декларирование. Гладковский использовал свое служебное положение и влиял на результаты закупок. За это он получил неправомерную выгоду. 

Генпрокурор отметил, что о подозрении Гладковскому сообщает уже 18 октября.

"Проект сообщения о подозрении лежит у меня сейчас на столе и работа над ним еще завершается, финализируется", - сказал Рябошапка.

Раньше сообщалось о том, что в четверг, 17 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и оборони Олега Гладковского.
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