Рябошапка объяснил, в чем подозревают Гладковского

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал о подробностях в деле экс-заместителя секретаря Совета Национальной обороны и безопасности Украины.

Генпрокурор отметил, что о подозрении Гладковскому сообщает уже 18 октября.

"Проект сообщения о подозрении лежит у меня сейчас на столе и работа над ним еще завершается, финализируется", - сказал Рябошапка.

Раньше сообщалось о том, что в четверг, 17 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и оборони Олега Гладковского.