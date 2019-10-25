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Украина
24 октября 19, 19:58
Ровенские депутаты проголосовали против Хэллоуина
Хэллоуин
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Поскольку полномочий запретить праздник у горсовета нет, его "рекомендовали" не проводить.
Депутаты Ровенского городского совета по инициативе христианских конфессий города рекомендовали запретить рекламу праздника и само празднование Хэллоуина. Об этом сообщает UA:Ровно. 

С инициативой запрета данного праздника на сессии горсовета выступил ректор Ровенской духовной семинарии Христиан Веры Евангельской Александр Третьяк. Он зачитал обращение, которое ему, по его же словам, поручили озвучить главы всех христианских конфессий города. Возмущение у духовных лиц города вызвала слишком эпатажная реклама праздничных мероприятий в одном из торговых центров города.

"На рекламных плоскостях города - изображение девушки с порезанными венами на запястьях рук и окровавленное в крови лицо. Считаем, что данная реклама нарушает Закон Украины “О рекламе“. В частности статьи 7, 8 и 20. Как представители разных церковных институтов нашего города, считаем, что такая реклама наносит вред жителям нашего города, в частности детям и молодежи, ведь это, по сути - прямая пропаганда суицида и насилия, - заявил ректор семинарии.

В конце своего выступления он призвал депутатов обязать предпринимателей, распространяющих такую рекламу, “привести ее в соответствие с законодательством“. Также он призвал запретить празднование Хэллоуина учебных заведениях Ровно.

После продолжительной дискуссии ровенские депутаты приняли обращение, в котором “рекомендовали запретить“ празднование Хэллоуина.

Напомним, на улицах Киева началась подготовка к Хэллоуину. В частности столицу “украсили“ гигантские фигуры черепа и паука.
bigmir.net
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