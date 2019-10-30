Володимир Зеленський визначив три етапи повернення Донбасу

За його словами, міжнародний досвід збройних конфліктів та війн доводить, що на шляху до успішного закінчення війни та панування миру необхідно пройти три невід’ємних та послідовних етапи.



Три етапи повернення Донбасу визначив президент Зеленський на "Форумі єдності" у Маріуполі. За словами глави держави, на першому етапі слід завершити гарячу стадію і припинити вогонь.

Другим етапом має стати примирення людей та пошук консенсусу.

На третьому етапі українські території, тимчасово окуповані Росією, мають мирно реінтегруватися в Україну. Причому, йдеться про території Донбасу і Криму, підкреслив Зеленський.

"Нам потрібен мир на наших умовах. Для цього у країни має бути сильна позиція. Вона можлива у разі збереження санкцій. Саме тому сьогодні такими важливими є Мінський процес та зустріч у Нормандському форматі. Вона має відбутися. І ми маємо вирішувати всі питання не в телефонних розмовах, а дивлячись одне одному в очі. Щоб припинити війну та повернути наші українські території", - говорить Володимир Зеленський.



