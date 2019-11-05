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Новости
Украина
5 ноября 19, 19:13
Минсоцполитики хочет поднять прожиточный минимум до 4000 грн
прожиточный минимум
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В министерстве подготовили соответствующий законопроект.

Министерство социальной политики планирует отменит привязку показателя прожиточного минимума к зарплатам, штрафам и другим выплатам или платежам. Об этом заявила министр социальной политики Юлия Соколовская Экономической правде.

Чиновница рассказала, что министерство подготовило соответствующий законопроект и прожиточный минимум планируют поднять до 4000 гривен.

“Прожиточный минимум перестал быть фактором, которым измеряется бедность. К показателю прожиточного минимума привязаны более 150 различного рода выплат. Мы подготовили законопроект и готовимся выносить его на рассмотрение правительства завтра“, - заявила Соколовская. 

Министр заявила, что параллельно законопроект представят на рассмотрение депутатов.

“С главой профильного комитета этот вопрос обсуждали и собирали заседание комитета“, - сказал она.
bigmir.net
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