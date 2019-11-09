Зеленский назвал необходимые для развития Украины факторы

В пятницу, 8 ноября, президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на Киевском международном экономическом форуме.
В частности, он назвал необходимые для развития Украины факторы:
- равные правила игры для всех,
- очистка судебной системы,
- преодоление коррупции,
- диджитализация,
- реформа образования,
- жизненно важные для экономики законы.
"Люди - наш самый большой капитал. Это то, чем мы гордимся и дает нам конкурентное преимущество. Ведь современное глобальная экономика фактически является экономикой талантов", - сказал президент.
Он призвал инвестировать в украинскую молодежь, стартапы, малый и средний бизнес.
"И помните: сегодня Украина - это алмаз, требующий огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций, чтобы стать настоящим бриллиантом в центре Европы.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский назначил еще одного советника. А также Зеленский назначил нового главу Черкасской ОГА.