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Новости
Украина
8 ноября 19, 22:35
Зеленский назвал необходимые для развития Украины факторы
Владимир Зеленский
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В пятницу, 8 ноября, президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на Киевском международном экономическом форуме

В пятницу, 8 ноября, президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на Киевском международном экономическом форуме.

В частности, он назвал необходимые для развития Украины факторы:

- равные правила игры для всех,

- очистка судебной системы,

- преодоление коррупции, 

- диджитализация, 

- реформа образования, 

- жизненно важные для экономики законы.

"Люди - наш самый большой капитал. Это то, чем мы гордимся и дает нам конкурентное преимущество. Ведь современное глобальная экономика фактически является экономикой талантов", - сказал президент.

Он призвал инвестировать в украинскую молодежь, стартапы, малый и средний бизнес.

"И помните: сегодня Украина - это алмаз, требующий огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций, чтобы стать настоящим бриллиантом в центре Европы.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский назначил еще одного советника. А также Зеленский назначил нового главу Черкасской ОГА.
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