Брифинг МАУ по катастрофе самолета в Тегеране. Онлайн

Компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) организовала второй брифинг в связи с крушением своего самолета в Тегеране.



Президент "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне заявил, что в компании "ни на секунду не сомневались" в том, что экипаж и самолет "не могли стать причиной этой страшной, ужасной авиакатастрофы".





Об этом он ранее написал в Facebook, комментируя признание власти Ирана в случайном сбивании Boeing.





"Это были наши лучшие ребята. Самые лучшие. Мы скорбим, и с нами скучает без преувеличения весь мир. 167 утерянных человеческих жизней. 9 членов нашего экипажа. PS752", - написал Дыхне.