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Новости
Украина
11 января 20, 13:31
Брифинг МАУ по катастрофе самолета в Тегеране. Онлайн
Дихне
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Брифинг Президента "МАУ" Евгения Дихне по поводу авиакатастрофы в Иране.
Компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) организовала второй брифинг в связи с крушением своего самолета в Тегеране.

Президент "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне заявил, что в компании "ни на секунду не сомневались" в том, что экипаж и самолет "не могли стать причиной этой страшной, ужасной авиакатастрофы".

Об этом он ранее написал в Facebook, комментируя признание власти Ирана в случайном сбивании Boeing.

"Это были наши лучшие ребята. Самые лучшие. Мы скорбим, и с нами скучает без преувеличения весь мир. 167 утерянных человеческих жизней. 9 членов нашего экипажа. PS752", - написал Дыхне.
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