Задержаны подозреваемые в убийстве Амины Окуевой. ФОТО

В воскресенье Нацполиция задержала группу людей, подозреваемых, в частности, в убийстве Амины Окуевой, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств ... И в том числе - в убийстве Амины", - сообщил Аваков в Facebook.

"ДНК задержанного совпало с ДНК брошенного на месте преступления оружия", - добавил он.

















Напомним, в октябре 2017-го машину, в которой ехала Окуева вместе с мужем Осмаевым, расстреляли под Киевом.

Адам был ранен, Амина погибла. Ей было 34 года.

Окуева воевала в составе батальона "Киев-2" на Донбассе, входила в международный батальона им. Дудаева, исповедовала антироссийские взгляды и считала, что Россия является общим врагом Украины и Чечни.

В прокуратуре Киевской области добавили, что задержана группа людей занималась заказными убийствами.

"На счету преступников еще два заказных убийства, совершенные в сентябре 2016 и в январе 2019 года, которые также раскрыто", - рассказали там.

В прокуратуре отметили, что задержанные являются исполнителями.

"Осуществляются мероприятия по задержанию всех участников преступной организации и установлению заказчиков", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что завербованный РФ экс-нацгвардеец пытался взорвать комбата ВСУ.

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