Таможенникам угрожает криминалитет и "активисты" – Нефедов

Работники Государственной таможенной службы получают угрозы от криминалитета и псевдо-активистов. Об этом в интервью “Общественному радио“ рассказал глава ведомства Максим Нефедов.





"К сожалению, угрожают и, к сожалению, угрожает не только криминалитет в смысле бандитов. Мы знаем, что у нас часто пользуются услугами каких-то карманных общественных организаций или псевдо-активистов, - рассказал Нефедов.





По его словам, такие “активисты“ не пускают на рабочие места новых руководителей таможен и защищают старых, рассказывая, что они якобы “крепкие профессионалы“.





"К сожалению, они очень часто пользуются еще не до конца обновленными правоохранительными органами. Я могу назвать недавний пример, когда у нового руководителя Львовской таможни провели семь обысков. А знаете, в чем его подозревают? В том, что 19 лет назад в его трудовую книжку якобы были внесены некорректные сведения. То есть это просто методы давления, - рассказал глава таможенной службы.





Нефедов видит в этом поведении сигнал, что новое руководство таможни делает то, “что вызывает у нечестных дельцов ненависть и желание с нами бороться“.















