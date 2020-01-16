Украина возвращается к работе в ПАСЕ

Верховная Рада приняла решение о возобновлении работы делегации Украины в ПАСЕ.

"За" проголосовали 348 нардепов.

В пояснительной записке к проекту постановления целью возврата украинской делегации к работе в ПАСЕ называется недопущение сохранения в Европе ситуации, которая сложилась в результате агрессии России, доведение объективной информации о противоправных действиях РФ на оккупированных территориях Украины и недопущение использования трибуны ПАСЕ для для распространения "неправдивых нарративов" о ситуации в Украине.

В заявлении, которое прилагается к постановлению, делегации Украины в ПАСЕ поручается подать свои полномочия для утверждения в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года.

Также в заявлении подчеркивается, что развязанная Россией вооруженная агрессия подрывает цели устава Совета Европы, а возвращение российской делегации в ПАСЕ нанесло ущерб авторитету организации и доверию к ней со стороны ее членов.