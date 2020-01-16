Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.92
USD
24.11
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
16 января 20, 18:23
Украина возвращается к работе в ПАСЕ
ПАСЕ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Решение поддержали 348 нардепов

Верховная Рада приняла решение о возобновлении работы делегации Украины в ПАСЕ.

"За" проголосовали 348 нардепов.

В пояснительной записке к проекту постановления целью возврата украинской делегации к работе в ПАСЕ называется недопущение сохранения в Европе ситуации, которая сложилась в результате агрессии России, доведение объективной информации о противоправных действиях РФ на оккупированных территориях Украины и недопущение использования трибуны ПАСЕ для для распространения "неправдивых нарративов" о ситуации в Украине.

В заявлении, которое прилагается к постановлению, делегации Украины в ПАСЕ поручается подать свои полномочия для утверждения в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года.

Также в заявлении подчеркивается, что развязанная Россией вооруженная агрессия подрывает цели устава Совета Европы, а возвращение российской делегации в ПАСЕ нанесло ущерб авторитету организации и доверию к ней со стороны ее членов.

Читайте также:Украинская делегация в ПАСЕ избрала руководство  

23 сентября 2019 года было принято решение о том, что в осенней части сессии ПАСЕ украинская делегация принимать участие не будет.

1 октября в ПАСЕ была создана неформальная группа Балтик+, целью которой стало осуждение агрессивных действий России в отношении соседних стран.
liga.net
Ещё по теме:
Белоруссия приглашает к себе США и Китай
Стала известна самая пунктуальная авиакомпания в Европе
Убийство иранского генерала: цены на нефть взлетели
Разрыв Дональда Трампа с Западом
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Нацполиция расследует слежку за Йованович и взлом Burismа
noimageКабмин утвердил перечень опорных больниц в регионах
noimage"Виски это круто". Избранное из переписки Луценко и Парнаса
noimageУкраина в Минске предложила создать подгруппу по границе
noimageДепутаты проголосовали законопроект "О разведке"
Лента новостей