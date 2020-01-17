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Новости
Украина
16 января 20, 21:08
В Украине вернули призыв в армию с 18 лет
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В этом году к службе в Вооруженных силах и других воинских формированиях будут призывать граждан в возрасте от 18 до 27 лет.
Президент Владимир Зеленский подписал указ о призывах в 2020 году на срочную военную службу граждан, достигших 18 лет. 

Текст соответствующего указа №13/2020 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году» от 16 января обнародован на сайте главы государства. 

Согласно указу, на 2020 год определены следующие сроки проведения очередных призывов граждан на срочную военную службу: 1) апрель-июнь; 2) октябрь-декабрь.

«Призвать на срочную военную службу годных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым до дня отправки в воинские части исполнилось 18 лет, и старших лиц, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу: 1) в апреле-июне 2020 года;  2) в октябре-декабре 2020 года», - говорится в документе. 

Президент поручил Кабинету министров определить численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, и объемы расходов для проведения очередных призывов в 2020 году. 

Также правительству, областным, Киевской горгосадминистрации поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением в 2020 году очередных призывов граждан на срочную военную службу. 

Кроме того, президент постановил уволить в запас из Вооруженных сил, Государственной специальной службы транспорта, других воинских формирований военнослужащих срочной службы, которые имеют степень высшего образования «специалист» или «магистр» и выслужили установленные сроки срочной военной службы: в апреле-июне 2020 и в октябре-декабре 2020 года. 


Как сообщалось, с 2015 года призывной возраст в Украине был установлен на уровне 20-27 лет. До этого года в ряды Вооруженных сил и других воинских формирований призывали лиц, которым исполнилось 18 лет. 

Источник: unian.net
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