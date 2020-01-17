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Новости
Украина
16 января 20, 21:15
В Минобороны объяснили призыв с 18 лет
солдат
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Министр обороны отметил, что во время весеннего призыва повестки получат молодые люди от 20 лет.
Возраст призыва с 18 лет четко прописан в законе и никогда не менялся / фото president.gov.ua Призывать на срочную военную службу 18- и 19-летних юношей не будут, за исключением тех случаев, когда они добровольно захотят вступить в ряды Вооруженных сил Украины. 

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает пресс-служба Минобороны. 


Он отметил, что возраст призыва с 18 лет четко прописан в законе и никогда не менялся, соответственно указ президента №13 от 16 января об очередных призывах граждан Украины на срочную службу в 2020 году издан в соответствии с требованиями действующего законодательства.

"Вместе с тем мы получаем много обращений и пожеланий по возможности проходить срочную службу именно с 18 лет. Аргументация - рациональное планирование молодым человеком своих дальнейших шагов в обучении, трудоустройстве и личной жизни", - подчеркнул министр.

Загороднюк подчеркнул, что во время призыва в 2020 году повестки получат, как и раньше, молодые люди от 20 лет. А те украинцы, кому исполнилось 18 и 19 лет, - по их собственному желанию. 

"Итак, никто из ребят до 20 лет к прохождению срочной службы принудительно привлекаться не будет", - конкретизировал он. 

Также Загороднюк напомнил, что военнослужащие срочной военной службы не привлекаются для выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил.

Источник: unian.net
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