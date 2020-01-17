В Минобороны объяснили призыв с 18 лет

Возраст призыва с 18 лет четко прописан в законе и никогда не менялся / фото president.gov.ua Призывать на срочную военную службу 18- и 19-летних юношей не будут, за исключением тех случаев, когда они добровольно захотят вступить в ряды Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает пресс-служба Минобороны.
Он отметил, что возраст призыва с 18 лет четко прописан в законе и никогда не менялся, соответственно указ президента №13 от 16 января об очередных призывах граждан Украины на срочную службу в 2020 году издан в соответствии с требованиями действующего законодательства.
"Вместе с тем мы получаем много обращений и пожеланий по возможности проходить срочную службу именно с 18 лет. Аргументация - рациональное планирование молодым человеком своих дальнейших шагов в обучении, трудоустройстве и личной жизни", - подчеркнул министр.
Загороднюк подчеркнул, что во время призыва в 2020 году повестки получат, как и раньше, молодые люди от 20 лет. А те украинцы, кому исполнилось 18 и 19 лет, - по их собственному желанию.
"Итак, никто из ребят до 20 лет к прохождению срочной службы принудительно привлекаться не будет", - конкретизировал он.
Также Загороднюк напомнил, что военнослужащие срочной военной службы не привлекаются для выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил.
Источник: unian.net