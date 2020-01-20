Дело Гандзюк: экс-помощнику нардепа сообщили о подозрении

В руководстве преступной организацией подозревает прокуратура бывшего помощника народного депутата, обвиненного по делу об убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По делу Гандзюк в суде находится обвинительный акт в отношении Игоря Павловского, бывшего помощника нардепа от БПП Николая Паламарчука. Его обвиняют в сокрытии убийства.

В ведомстве сообщили, что прокуратура и СБУ проводят в Херсоне и других населенных пунктах спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации. Ее предполагаемым участникам сообщено о подозрении. Следствие считает, что организация совершала насилие над людьми и поджигала чужое имущество.

Также в прокуратуре отметили, что вместе с СБУ проводят ряд обысков, которые должны дать новые доказательства в деле об убийстве Гандзюк.

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