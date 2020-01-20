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Новости
Украина
20 января 20, 10:43
Дело Гандзюк: экс-помощнику нардепа сообщили о подозрении
Гандзюк
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Прокуратура и СБУ проводят спецоперацию в Херсоне

В руководстве преступной организацией подозревает прокуратура бывшего помощника народного депутата, обвиненного по делу об убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По делу Гандзюк в суде находится обвинительный акт в отношении Игоря Павловского, бывшего помощника нардепа от БПП Николая Паламарчука. Его обвиняют в сокрытии убийства.

В ведомстве сообщили, что прокуратура и СБУ проводят в Херсоне и других населенных пунктах спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации. Ее предполагаемым участникам сообщено о подозрении. Следствие считает, что организация совершала насилие над людьми и поджигала чужое имущество.

Также в прокуратуре отметили, что вместе с СБУ проводят ряд обысков, которые должны дать новые доказательства в деле об убийстве Гандзюк.

4 ноября 2018 года Гандзюк скончалась от ожогов более 30% тела. 31 июля того же года ее облили серной кислотой. 6 июня 2019 года суд вынес приговор исполнителям нападения на Гандзюк.

Читайте также: Дело Гандзюк. В СБУ говорят о нескольких заказчиках убийства
liga.net
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