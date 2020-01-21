Вчера в результате обстрелов со стороны боевиков погиб военнослужащий операции объединенных сил, еще один получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
С начала нынешних суток обстрелов не зафиксировано, потерь нет.19 января на Донбассе погиб военнослужащий, десять бойцов получили ранения. Вчера также в результате обстрелов погиб военный.
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